ÆÊÌÚÉ×ÉØ°äÂÎ»ö·ï¡¡¡Ö·ÈÂÓ¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡×
ÆÊÌÚ¸©¤ÇÉ×ÉØ¤Î¾Æ¤«¤ì¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢²Æì¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡Ö·ÈÂÓ¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÀøÉúÀè¤Î²Æì¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¸÷ÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢Æá¿ÜÄ®¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÊõÅçÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤È¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿»³°½·ýÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂ»²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ë¿Í¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¸°¤ò¤«¤±¤º¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤è¤ê¾å¤ËÊÌ¤Î»Ø¼¨Ìò¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£