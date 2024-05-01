Æü·Ð225ÀèÊª¡§1Æü2»þ¡á230±ß°Â¡¢3Ëü8240±ß
¡¡1Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ230±ß°Â¤Î3Ëü8240±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8405.66±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï165.66±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1836Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2733.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ13.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï9.67¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡ 11836
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡261091
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2733.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -13.5¡¡¡¡¡¡ 11805
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24830¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡¡¡ 961
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 636¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡¡¡1153
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2733.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ13.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï9.67¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡ 11836
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡261091
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2733.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -13.5¡¡¡¡¡¡ 11805
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24830¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡¡¡ 961
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 636¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡¡¡1153
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹