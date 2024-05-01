¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ì¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áª¼êÁê¼ê¤Ë¼ÂÀïÅêµå¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ºÇÃ»28ÆüÉüµ¢¤â
¡¡±¦¸ªÄË¤Ç60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ì¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¼ÂÀïÅêµå¤ò¼Â»Ü¡£ÂÇ¼Ô6¿Í¤Ë21µå¤òÅê¤²¡Ö½çÄ´¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤Ï150¥¥í°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°ÂÂÇÀ0¤Ç2Ã¥»°¿¶¡£¡Öº£Æü¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·ë²Ì¤Ïµ¤¤ËÎ±¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¿ôÅÙ¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ËÅê¤²¤¿¾å¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î»î¹ç¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ºÇÃ»27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ËÉüµ¢¤¬²ÄÇ½¤Ç¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£