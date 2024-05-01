¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×ÂçÃ«¸ú²Ì!?³ô²ÁµÞ¾å¾º¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÀÌóÄù·ë¤ÇÁ°Æü½ªÃÍ¤Î141±ß¹â¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢8²ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ8¡½4¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç19Ç¯6·î¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î·î´Ö11ÅÙ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢±ä¤Ù44¿Í¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ»°¿¶0¡£ÂçÃ«¤é³ÆÂÇ¼Ô¤¬Ç´¤ê¡¢µåÃÄ18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÁµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯ÂçÃ«¸ú²Ì¡©¤³¤ÎÆü¤ËÂçÃ«¤¬ÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°ûÎÁ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö°ËÆ£±à¡×¤Î³ô²Á¤Ï¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤Î3689±ß¤«¤é¤³¤ÎÆü¸á¸å3»þ¤Î»þÅÀ¤Ç141±ß¹â¤Î3830±ß¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á»æÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ê»æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£