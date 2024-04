´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¡õÎä¤¿¤¤¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¡ª¥é¥¤¥Õ¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ÖAsobu Cold Brew¡×

ライフエキスパートは、簡単に本格的な水出しコーヒーを作ることができ、ボタンひとつで、冷たいまま保存できる「Asobu Cold Brew」の先行販売を、クラウドファンディングサイト GREEN FUNDINGにて4月30日(火)に開始しました。

ライフエキスパート「Asobu Cold Brew」

プロジェクト名: 【水出しコーヒー、抽出したらそのままボトルに。】

水出しコーヒーが手軽に作れ、冷たいまま保存!

期間 : 2024年4月30日〜6月29日

URL :

https://greenfunding.jp/carpediem/projects/8257

<製品概要>

商品名 :Asobu Cold Brew

サイズ :高さ約33x直径12.5cm

重量 :約850g

ボトル容量:1L

デザイン :カナダ

生産国 :中国

Asobu Cold Brew」の特徴

2

3

<POINT 1>

手軽に水出しコーヒー(コールドブリューコーヒー)を作ることができる。

4

<POINT 2>

抽出されたコーヒーをボタンーつでそのまま断熱性のボトルに入れて保存。

5

<POINT 3>

断熱ポット用に取っ手が付属。

取り外し自由。

外出時には外して使ったり、自宅では注ぎやすい取っ手に付け替えたりと、使い分けが出来ます。

6

<POINT 4>

抽出時から断熱ボトルまでの一体構造は空気に触れる機会も少なく、口に含んだ際に他のアイスコーヒーよりも豊かな香りを楽しめます。

断熱層内部に銅版が入っており、温度の変化がより、しにくくなっています。

7

<POINT 5>

付属のフィルターは2層構造。

a) 目の非常に細かいフィルターの外側に、

b) 少し目が荒いフィルターが内側についており、粉っぽさが少なくクリアな味わいに仕上がりやすくなってます。

8

■バリスタグランプリ優勝者・松本卓巳さんのコメント

9

Asobu Cold Brewはどんな方でも簡単で手軽に水出しコーヒー(コールドブリューコーヒー)を作ることができる器具となっています。

特に特徴的な部分は抽出されたコーヒーをボタンーつでそのまま断熱性のボトルに入れて保管できるというところでしよう。

既存の商品は抽出するだけのもの、抽出とボトルが一体となったものなどがありますが、断熱ボトルを使用したものはほとんどないでしょう。

断熱ボトルというだけあり、保冷性・保温性に非常に優れており、アイスの場合は約24時間、ホットの場合は12時間もの長時間コーヒーの温度を維持することができます。

断熱性のポットと一体となったデザインは非常にスタイリッシュで、インテリアの一部としても非常に優れていると感じました。

個人的にはCopperの色合いがおしゃれで気に入っています。

付属で断熱ポット用に取っ手もあるので、大人数でシェアする際などは注ぎやすい取っ手に付け替えて使用することもできます。

次に使用方法ですが、水出しコーヒーというのは非常にシンプルな抽出方法で、挽いたコーヒーを水に浸けて低温でゆっくり抽出します。

低温音で抽出することでまろやかな口当たりのコーヒーに仕上がります。

個人的にも水出しコーヒーはかなり好きで好んでよく飲みます。

■リターンについて

8,880円 :40%OFF Asobu Cold Brew 色:Copper、Silver 各限定50名

9,180円 :38%OFF Asobu Cold Brew 色:Copper、Silver 各限定100名

9,470円 :36%OFF Asobu Cold Brew 色:Copper、Silver 各限定200名

16,280円:45%OFF Asobu Cold Brew 色:Copper+Silver(2ケセット)限定50名

※価格は税込です。

