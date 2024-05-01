¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë20ºÐÃË¤òÂáÊá¤Ø¡¡Æá¿ÜÄ®¡¦É×ÉØ°äÂÎ»ö·ï
ÆÊÌÚ¸©¤ÇÉ×ÉØ¤Î¾Æ¤«¤ì¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¿·¤¿¤Ë¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë20ºÐ¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®¤Ç°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÊõÅçÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤È¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë20ºÐ¤ÎÃË¤ò»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢30Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢·Ù»ëÄ£Âçºê·Ù»¡½ð¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¸÷ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÊ¿»³°½·ýÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤ÏÆÊÌÚ¸©¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¾å¤Î»Ø¼¨Ìò¤«¤éÏÃ¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼Â¹ÔÌò¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î¾å¤ËÊÌ¤Î»Ø¼¨Ìò¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£