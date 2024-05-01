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Digital Album¡ØBEST OF A.B.C-Z¡Ù
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¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1. Za ABC¡Á5stars¡Á
2. ¤º¤Ã¤ÈLOVE
3. Twinkle Twinkle A.B.C-Z
4. Walking on Clouds
5. Never My Love
6. Legend Story
7. SPACE TRAVELERS
8. ²Ö¸ÀÍÕ
9. Begin again
10. Vanilla
11. ²Ð²Ö¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó
12. Moonlight walker
13. Take a "5" Train
14. Reboot!!!
15. ½ªÅÅ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÁChristmas Night
16. ËºÇ¯²ñ¡ªBOU¡ªNEN¡ªKAI¡ª
17. JOY¤·¤¿¤¤¥¥â¥Á
18. Black Sugar
19. DAN DAN Dance!!
20. ¥Á¡¼¥È¥¿¥¤¥à
21. ´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª
22. Nothin¡Ç but funky
23.²Æ¤È·¯¤Î¤¦¤¿
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25.Smiling Again
26.º½¤Î¥°¥é¥¹
27.¥Ü¥¯¥é ¡ÁLOVE & PEACE¡Á
28.Fantastic Ride
29.Lily-White
30.Shower Gate
31.Crazy Accel
32.¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º
33.Åô
14th Single¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡×
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2.Hallelujah
3.Hallelujah-inst.-
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¡¦Making of Jacket & Music Video Shooting
◾️½é²ó¸ÂÄêÈ×B / PCCA.06298 / 1,815±ß¡ÊËÜÂÎ¡§1,650±ß¡Ë
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2.One Way Blue
3.One Way Blue-inst.-
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¡¦°Å°Ç¥Ð¥È¥ë ¡Ö·¯°Ê³°¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×
◾️ÄÌ¾ïÈ× / PCCA.06299 / 1,210±ß¡ÊËÜÂÎ¡§1,100±ß¡Ë
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2.²ÖÂ«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
3.STELLAR
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5.²ÖÂ«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸-inst.-
6.STELLAR-inst.-
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