A.B.C-Zが4月30日に二度目となるYouTube生配信を実施し、14thシングル「君じゃなきゃだめなんだ」をCDと合わせてサブスクでもリリースすることを発表した。A.B.C-Zは2012年にDVDシングル「Za ABC〜5stars〜」でデビュー、2015年には「Moonlight walker」でCDシングルデビューを果たし、この度「君じゃなきゃだめなんだ」でサブスクデビューと、3回目のデビューを経験することになる。

Digital Album『BEST OF A.B.C-Z』



発売日:2024年5月1日リンク:https://lnk.to/BEST_OF_ABCZ【収録曲】1. Za ABC〜5stars〜2. ずっとLOVE3. Twinkle Twinkle A.B.C-Z4. Walking on Clouds5. Never My Love6. Legend Story7. SPACE TRAVELERS8. 花言葉9. Begin again10. Vanilla11. 火花アディクション12. Moonlight walker13. Take a "5" Train14. Reboot!!!15. 終電を超えて〜Christmas Night16. 忘年会!BOU!NEN!KAI!17. JOYしたいキモチ18. Black Sugar19. DAN DAN Dance!!20. チートタイム21. 頑張れ、友よ!22. Nothin’ but funky23.夏と君のうた24.幸あれ25.Smiling Again26.砂のグラス27.ボクラ 〜LOVE & PEACE〜28.Fantastic Ride29.Lily-White30.Shower Gate31.Crazy Accel32.サポーターズ33.灯