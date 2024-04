¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¥ª¡¼¥×¥ó¡ªREVOLVE ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥³¥ß¥Î¥Ù¡×

REVOLVEは、すべての年齢層の読者に向けて安全かつ革新的な読書体験を提供する電子書籍サービス「コミノベ」のブラウザ版および作家向け投稿プラットフォームを2024年4月29日(月)にオープン。

またオープンと同時に「スタートダッシュ賞」の募集を開始しました。

なおアプリ版は2024年夏頃のリリースを予定しています。

サービス名 : コミノベ

提供開始日 : 2024年4月29日(月) ブラウザ版オープン

※アプリは2024年夏頃リリース予定

料金 : 基本無料(アプリ・サービス内課金あり)

コミノベURL :

https://comic-and-novel.com

クリエイター用URL:

https://creator.comic-and-novel.com/login

ポータルサイト :

、「未発掘の才能に光を当て、新たなチャンスを提供したい」という思いから、すべての作家が平等にチャンスを得られる環境を提供することを目標に「コミノベ」が立ち上がりました。

「コミノベ」は、ジャンル、ページ数、読み切り・連載問わず誰もが自由に漫画やタテ読み、小説、児童書などを投稿できるプラットフォームです。

一般の方でも簡単に作品が投稿でき、またプロへの道を目指せることが特長です。

コミノベオリジナル作品『エアルスの時空魔法』

コミノベオリジナル作品『エアルスの時空魔法』小説サンプル

企画監修 かいふく、キャラクターデザイン・イラスト 矢森 てん

企画監修 かいふく、キャラクターデザイン・イラスト 矢森 てん

機能紹介

●作品投稿

作家登録をしたその日から作品投稿が可能。

作品投稿はダッシュボードから行うことができ、読み切り(話)・連載(巻)を選択することで、自身のペースで作品を配信することができます。

なお作品掲載にあたり、「コミノベ」ではお子様でも安心して利用できるよう、必ず掲載前に審査を実施します。

審査の結果はクリエイターにも通知されるため、掲載条件に達しなかった場合は掲載へ向けて内容の修正を行い、再度審査を受けることも可能です。

賞・コンテスト応募用のページもあり、応募画面をクリックすると応募用作品を別途投稿できる仕様となっています(コンテスト用作品は投稿時、読者には非公開状態となり、結果発表後に公開されます)。

<取り扱いカテゴリ>

漫画・小説・タテ読み漫画・4コマ漫画・児童書・絵本

コミノベ クリエイター投稿画面

<クリエイター支援>

「コミノベ」では「チャレンジプログラム」と題して、一定の閲覧数の獲得など条件を満たすとランクアップする制度を設けています。

ランクアップや賞・コンテストの上位入賞などにより、プロ契約のチャンスも!さらにユーザーからステッカーを受け取ることによって収益を得ることができます。

詳細:

https://creator.comic-and-novel.net/creator/

●作品閲覧

無料作品は会員登録なしで閲覧が可能です。

ただし有料作品の閲覧や本棚機能など、「コミノベ」をよりお楽しみいただくためには無料の会員登録が必要です。

会員登録をすることで毎日のログインボーナスポイントなどの特典も受け取ることができます。

なお、作家向け機能・読者向け機能ともに今後もさまざまなアップデートを予定しています。

■「スタートダッシュ賞」募集開始!

「コミノベ」ブラウザ版のオープンと同時に「スタートダッシュ賞」の募集を開始します。

入賞した方にはそれぞれ賞金をプレゼント。

さらにコミック部門・タテ読み部門の大賞受賞者には副賞としてマンガ・イラスト・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT EX」を贈呈します。

また入賞以上の作品は特集ページで表彰するほか、コミノベSNSで作品紹介。

各部門上位3作品はコミノベサービス内のトップバナーへの表示やSNSでの表彰も予定しています。

スタートダッシュ賞

<応募要項>

応募期間 :2024年4月29日(月)〜2024年7月15日(月) 11:59

作品ジャンル:コミック/タテ読み/小説

応募資格 :プロ、アマ不問。

コミノベクリエイターに登録していること。

応募条件 :・商業未発表作品であること。

・他媒体での受賞歴のない作品であること。

・応募者本人によるオリジナル作品であること。

・営利を目的としない個人のWEBサイト、SNSでの公開、同人誌掲載作品は可。

応募方法 :ダッシュボード内「賞・コンテスト」画面より作品をアップロード

結果発表 :2024年8月 コミノベ内およびSNSにて発表予定

※詳しい応募要項は応募ページにて確認してください。

<賞金>

▼コミック部門(最大20名)

大賞…10万円+CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)

2位 …5万円

3位 …3万円

入賞…1万円

▼タテ読み部門(最大10名)

大賞…5万円+CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン(1年版)

2位 …3万円

3位 …1万円

入賞…0.5万円

▼小説部門(最大10名)

大賞…5万円

2位 …3万円

3位 …1万円

入賞…0.5万円

CLIP STUDIO PAINT

マンガ制作アプリの最高峰 CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)

※iPad/Android/Windows/macOS/Chromebook/iPhone/Android Phoneのいずれかを選択して利用いただけます。

