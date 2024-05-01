Îò»Ë¤Î³¹¡Öº»ÌÌ¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹½£»Ô
´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦º»ÌÌÂç³¹¡£¡Ê4·î13Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£4·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¹½£»ÔèÏÑ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëº»ÌÌ¤Ï¼î¹¾¤Îº½½£¤Ç¡¢0.3Ê¿Êý¥¥í¤Û¤É¤ÎÌÌÀÑ¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾¦¶ÈÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£19À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë±ÑÊ©¤ÎÁÅ³¦¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥ª¡¦¥Ð¥í¥Ã¥¯¡¢µ¿»÷¥´¥·¥Ã¥¯¡¢¥³¥ê¥É¡¼¡¢¿·¸ÅÅµ¼çµÁ¤äÃæ¹ñ¤ÈÀ¾ÍÎ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÍÍ¼°¤Î·úÃÛ150Åï°Ê¾å¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤¦¤Á54Åï¤¬¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâ»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËü¹ñ·úÃÛÇîÊª´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñÎò»ËÊ¸²½Ì¾³¹¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º»ÌÌ¤Ç¤ÏÁí¹çÅª¤ÊÃÏ¶èÀ°È÷¡¢´Ä¶²þÁ±¡¢Ê¸²½ºâ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Îò»Ë¤¢¤ë³¹¶è¤Î³èÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¶õµ¤¡¢¹¤¤Æ»¡¢Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¸ÅÌÚ¤Ê¤É¤¬»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º»ÌÌ¤ÎÀ¾ÍÎ·úÃÛ¡£¡Ê4·î13Æü¡¢¾®·¿Ìµ¿Íµ¡¤«¤é¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
¾å:º»ÌÌÂç³¹¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë
²¼:Æ±ÃÏÅÀ¤Ç4·î11Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿º»ÌÌÂç³¹¡£¡Ê¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¾å:º»ÌÌÂç³¹¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë
²¼:Æ±ÃÏÅÀ¤Ç4·î11Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿º»ÌÌÂç³¹¡£¡Ê¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
º»ÌÌÂç³¹¤Î²ÖÃÅ¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
ÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤ËºÌ¤é¤ì¤¿º»ÌÌÂç³¹¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
º»ÌÌ¤ÎÀ¾ÍÎ·úÃÛ¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
¾å:º»ÌÌËÌ³¹43¹æ¤Î·úÊª¡£¡Ê2010Ç¯5·î25Æü»£±Æ¡Ë
²¼:º»ÌÌËÌ³¹43¹æ¤Î·úÊª¡£¡Ê4·î17Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
º»ÌÌ¤ËÎ©¤Ä¸Å·úÃÛ¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
¾å:º»ÌÌ¤Îµì¥Õ¥é¥ó¥¹Í¹ÊØ¶É¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë
²¼:º»ÌÌ¤Îµì¥Õ¥é¥ó¥¹Í¹ÊØ¶É¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
19À¤µª¸åÈ¾¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿µìÂÀ¸ÅÍÎ¹Ô¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
¶õ¤«¤é¸«¤¿¹½£»ÔèÏÑ¶è¤Îº»ÌÌ¡£¡Ê4·î13Æü¡¢¾®·¿Ìµ¿Íµ¡¤«¤é¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
º»ÌÌÂç³¹¤ËÎ©¤ÄµìËü¹ñÊõÄÌ¶ä¹Ô¡ÊÊÆ¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæ¹ñ¸ìµì¾Î¡Ë¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
º»ÌÌÂç³¹¤ÎÆ¼Áü¡£¡Ê4·î13Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
º»ÌÌÂç³¹¤ÎÆ¼Áü¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë