Å·¹ÄÊÅ²¼¡¢Â¨°Ì¤«¤é£µÇ¯¡á¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤â¡Ö¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¡×
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï£±Æü¡¢Â¨°Ì¤«¤é£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç¹Ä¼¼¤Î³èÆ°¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶À÷¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿£²£°£²£²Ç¯½©¤ËÃÏÊýË¬Ìä¤òºÆ³«¤·¡¢³èÆ°¤Ï°ÊÁ°¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ï£²ÅÙË¬Ìä¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¡¢ÎáÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Îºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï£±£¹Ç¯£µ·î°Ê¹ß¡¢°ìÏ¢¤ÎÂ¨°Ì´ØÏ¢µ·¼°¤ò¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤¿¤¬¡¢£²£°Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¡¢¿Í¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï»ë»¡¤Ë¥ê¥â¡¼¥ÈÊý¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ëÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Èº©ÃÌ¡£ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÃÏÊý¹Ô»ö¤â¸½ÃÏ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹±Ñ½÷²¦¤Î¹ñÁò¤Ë»²Îó¤·¤¿Íâ·î¤Î£²£²Ç¯£±£°·î¡¢¹ñÂÎ½ÐÀÊ¤ËÈ¼¤¦ÆÊÌÚ¸©Ë¬Ìä¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÃÏÊýË¬Ìä¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¡×¤È¤Î»ÑÀª¤òËº¤ì¤º¡¢º£Ç¯£³¡¢£´·î¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©¤Î±üÇ½ÅÐ£´»ÔÄ®¤ò£²²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆË¬Ìä¡£ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈïºÒ¼Ô¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£·ê¿åÄ®¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¤ÏÍ½Äê³°¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë½÷À¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¿ÆÁ±ÌÜÅª¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ÖÎáÏÂÎ®¡×¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤â¡££²£³Ç¯£±£±·î¤Ë¹Äµï¤Ç³«¤«¤ì¤¿³¤³°Í×¿Í¤È¤ÎÃë¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÈ¯°Æ¤Ç½é¤á¤ÆÁ°ºÚ¤ËÏÂ¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ç¤Î´¥ÇÕ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¦¶á¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³°¹ñÉÐµÒ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ»¼º¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡¡