5·î¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×´Ô¸µ¾ðÊó¤Þ¤È¤á――¥¥°¥Ê¥¹ÀÐÌý¤äNEXCOÃæÆüËÜ¡¢ÅìµÞÉ´²ßÅ¹¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤¹¤°¤Ë·èºÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë·èºÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¥°¥Ê¥¹ÀÐÌý¤Ç5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¥°¥Ê¥¹ÀÐÌý¤Ç³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹ç·×2000±ß°Ê¾å·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100¿Í¤Ë5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤ÎSAPA¤ÇºÇÂç5¡ó´Ô¸µ
¡¡4·î26Æü～5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢NEXCOÃæÆüËÜ´ÉÆâ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ä¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î¥³ー¥É¡¦QRÊ§¤¤¤Ç¹ç·×5000±ß°Ê¾å·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢3.5¡óÊ¬¤¬ÄÉ²Ã¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ïÊ¬¤ò´Þ¤áºÇÂç5¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
ÂçÊ¬¸©¡¢¾ò·ïÃ£À®¤ÇºÇÂç20¡ó´Ô¸µ
¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¤ÇÂÐ¾Ý¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍ½Ìó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç3¥«½ê°Ê¾å¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥³ー¥É¡¦QRÊ§¤¤¡Ë·èºÑ¤Ç20¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å¸Â¤Ï5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¥³¥¸¥Þ¥Í¥Ã¥È¤ÇºÇÂç5¡ó´Ô¸µ
¡¡5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥¸¥Þ¥Í¥Ã¥È¤Ç³ÚÅ·¥Ú¥¤·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ü4¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ïÊ¬¤È¤¢¤ï¤»¤Æ5¡óÊ¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
ÅìµÞÉ´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇºÇÂç10ÇÜ´Ô¸µ
¡¡5·î8Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÅìµÞÉ´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î5ÇÜÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¡Ü2¡ó¡¢ºÇÂç2.5¡ó¡Ë¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç10ÇÜÊ¬¡Ê¡Ü3.5¡ó¡¢ºÇÂç5¡ó¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï3000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
郄Åç²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇºÇÂç¡Ü4¡ó
¡¡5·î7Æü9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢郄Åç²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç³ÚÅ·¥Ú¥¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç¡Ü4¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
Âç´Ý¡¦¾¾ºä²°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDEPACO¡×¤ÇºÇÂç¡Ü4¡ó
¡¡5·î13Æü9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âç´Ý¡¦¾¾ºä²°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDEPACO¡×¤Ç³ÚÅ·¥Ú¥¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç4¡óÊ¬ÄÉ²Ã¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
Uber Eats¤Î½é²óÍøÍÑ¤Ç2500±ß¡ß2²óÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¿ÊÄè
¡¡6·î3Æü9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢²áµî¤ËUber Eats¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤¬¡¢½é²óÃíÊ¸»þ¤Ë³ÚÅ·¥Ú¥¤¤ò»ØÄê¤·¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¡ÖRPAYUE2404¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤¢¤¿¤êºÇÂç2500±ß³ä°ú¤µ¤ì¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤¬2²óÊ¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
Ëè·î¼Â»Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¡Ê¥³ー¥É¡¦QRÊ§¤¤¡Ë¤Ç·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÉÔÍ×¡£
¡¡3²ó¤Ë1²ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¡¢1Åù～3Åù¤¬Åö¤¿¤ë¡£1Åù¤Ï·èºÑ³Û¤Î100%¡¢2Åù¤Ï50%¡¢3Åù¤Ï1%¤¬¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡5·î¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥¢¥ª¥¡¢¥æ¥Ë¥Ç¥£¡¢¥æ¥Ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¥¢¥Ô¥¢¡¢¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¡¢¥³¥í¥Ê¥ïー¥ë¥É¤Ê¤É
³ÚÅ·¥Ú¥¤¤ÎÆü¡¢¥Í¥Ã¥È·èºÑ¤Ç3¡ó´Ô¸µ
¡¡Ëè½µÆüÍË¡¢·îÍËÆü¤ËÂÐ¾Ý¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç³ÚÅ·¥Ú¥¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç3¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢·î¹ç·×1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¥Á¥ãー¥¸¤ÎÆü¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤ÈÁ´³ÛÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¡¡Ëè·î¼Â»Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£1Æü¡¢11Æü¡¢21Æü¡¢31Æü¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥ãー¥¸ÊýË¡¤Ç³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë100±ß°Ê¾å¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç50¿Í¤Ë¥Á¥ãー¥¸³Û¤Î100¡óÊ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¾å¸Â¤Ï2Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥³ー¥É¡¦QRÊ§¤¤¡¢·î3²ó°Ê¾å¤ÇºÇÂç200¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î¥³ー¥É¡¦QRÊ§¤¤¤Ç³Æ·î¤Î´ü´ÖÃæ3²ó°Ê¾å·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢»³Ê¬¤±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¹ç·×100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»³Ê¬¤±¤Ç¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¾å¸Â¤Ï¡¢1¿Í200¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È»ÙÊ§¤¤¤Ç1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Ç¤Î·èºÑ»þ¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥³ー¥É¡¿QR¡¿¥»¥ë¥ÕÊ§¤¤¤Ç50±ß°Ê¾å·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç1Ëü¿Í¤Ë1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÍøÍÑÊ¬¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÁ÷¤ë¤ÈÁ´³ÛÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ë¡¢³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò100±ß°Ê¾åÁ÷¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇËè½µ50ÁÈ¤Ë¡¢Á÷ÉÕ¶â³ÛÊ¬Á´³Û¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
ÃÏ°è¤Î´Ô¸µ¾ðÊó
¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»³·Á¸©ºÇ¾å·´¿¿¼¼ÀîÄ®¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºÇÂç10¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢5·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºÇÂç10¡ó¤Þ¤¿¤Ï20¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£´Ô¸µÎ¨¤ä¾å¸Â¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£