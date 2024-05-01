¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¡¢¤¹¤°¤Ë·èºÑ¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡£

¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢PayPay¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPayPay¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë·èºÑ¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

Coke ON Pay¤ÇËè½µ100±ßÁêÅö¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë

¡¡5·î6Æü～6·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Coke ON Pay¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆPayPay·èºÑ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢100¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢½µ¡Ê·î～ÆüÍËÆü¡Ë¤¢¤¿¤ê100¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´Ö¹ç·×400¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£

¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î·èºÑ¤ÇºÇÂç5¡ó

¡¡3·î8Æü～5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÎPayPay·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç5¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢´ü´Ö¹ç·×5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£

»³Íü¸©¾¼ÏÂÄ®¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¾¦ÉÊ·ô

¡¡»³Íü¸©¾¼ÏÂÄ®ºß½»¤Î¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¾¦ÉÊ·ô¤òPayPay¾¦ÉÊ·ô¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£

¡¡»³Íü¸©¾¼ÏÂÄ®ºß½»¤Î¥æー¥¶ー¤¬5·î1Æü～30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¡¢ÅöÁª¤¹¤ë¤È1Ëü±ßÊ¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¾¦ÉÊ·ô¤ò5000±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¡¢1¿ÍºÇÂç3¸ý¤Þ¤Ç¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍîÁª¤Þ¤¿¤ÏÅöÁª¸ý¿ô¤¬¸º¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£

¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Á¤ò±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

¡¡ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Á¤ò±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡´Ô¸µÎ¨¤ä¼Â»Ü´ü´Ö¡¢´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¸Â¤Ï³ÆÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»³·Á¸©ºÇ¾å·´¿¿¼¼ÀîÄ®¤Ç¤Ï¡¢5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºÇÂç10¡ó´Ô¸µ¡¢´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤Ç¤Ï¡¢5·î7Æü～5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£