5·î¤Î¡ÖdÊ§¤¤¡¿d¥Ý¥¤¥ó¥È¡×´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯――¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Ï¥ó¥º¡¢¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤¹¤°¤Ë·èºÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¡ÖdÊ§¤¤¡×¤ä¡Öd¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë·èºÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÇºÇÂç50¡ó´Ô¸µ
¡¡5·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤È¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê500±ß°Ê¾ådÊ§¤¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç50¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤Ï¡¢·èºÑ¶â³Û¤Î50¡óÊ¬¡¢10¡óÊ¬¡¢1¡óÊ¬¤Ç5²ó¤Ë1²ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¤¤¤º¤ì¤«¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¡£¾å¸Â¤Ï1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¥Ï¥ó¥º¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È5ÇÜ´Ô¸µ
¡¡5·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ï¥ó¥º¤È¥Ï¥ó¥º¥Óー¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹ç·×4¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃù¤á¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î4ÇÜÊ¬ÄÉ²Ã¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï¡¢3000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤ÇºÇÂç200¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»³Ê¬¤±
¡¡5·î1Æü～31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤òÄó¼¨¤·500±ß°Ê¾å¤Î·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê1¸ý¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷¤Ç100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»³Ê¬¤±¤Ç¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï200¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¤Ç¥á¥êー¥º¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ÇºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤È¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥êー¥º¾¦ÉÊ¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥ÉÄó¼¨¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¹ØÆþ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤Ï3¸Ä¹ØÆþ¤Ç150¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢5¸Ä¹ØÆþ¤Ç400¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢7¸Ä¹ØÆþ¤Ç700¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç15ÇÜ¡Ü¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡5·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÇÂç15ÇÜ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÇãÊª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»È¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î20¡óÊ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤òÄó¼¨¤·¡¢5¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃù¤á¤¿¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç20Ëü¿Í¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤ÈÅöÁªËÜ¿ô¤Ï¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1000¿Í¡¢1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1Ëü¿Í¡¢10¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬18Ëü9000¿Í¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ª¥¹¤ä¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢½Ð¸÷¶½»º¡¢¥íー¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¤¸¤ã¤é¤ó¡¢¥ëー¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡¢¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³ー¤Ê¤É¡£
¿©¤Ù²ó¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç500¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÜºÇÂç200¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»³Ê¬¤±
¡¡7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃù¤á¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×1¤Ä¤ò³ÍÆÀ¡¢ºÇÂç12¸Ä¤Þ¤Ç2¸Ä³ÍÆÀ¤¹¤ëÅÙ¤ËÃêÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¤¹¤ë¤ÈºÇÂç500¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12¸Ä¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤ë¤È¡¢100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»³Ê¬¤±¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ê¾å¸Â200¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥µ¥ó¥×¥ëÉ´²ßÅ¹¤Ç¡Ü50¡ó´Ô¸µ
¡¡5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÉ´²ßÅ¹¤ò²áµî¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤¬dÊ§¤¤·èºÑ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢»ÙÊ§¶â³Û¤Î50¡óÊ¬¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¥ê¥ó¥Ù¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ü7¡ó¡¢ÃêÁª¤ÇÁ´³Û´Ô¸µ
¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ê¥ó¥Ù¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇdÊ§¤¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢7¡óÊ¬ÄÉ²Ã¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæÊ£¿ô²óÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç¡Ü93¡ó¡¢¹ç·×¤ÇÁ´³ÛÊ¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å¸Â¤Ï¡¢¹ç·×3Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
Amazon¤ÎÏ¢·È¤ÈÍøÍÑ¤ÇºÇÂç10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Amazon.co.jp¤Èd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢Amazon¤Ç1·èºÑ¤¢¤¿¤ê5000±ß°Ê¾å¤ÎÇãÊª¤ò¤·¤¿¥æー¥¶ー¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¤Ï¤º¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤â100¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥À¥¹¥¥ó¤Ç1500¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè
¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥À¥¹¥¥ó¤Ç1Ëü5000±ß°Ê¾å¤òdÊ§¤¤¡Ê¥³ー¥É·èºÑ¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢1500¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥¹ー¥Ñー¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥³¥ì¥â¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç20ÇÜ
¡¡5·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥³¥ì¥â¡×¤Ç¡¢dÊ§¤¤¡Ê¥³ー¥É·èºÑ¡Ë¡Ö1²ó¤¢¤¿¤ê1000±ß°Ê¾å¡×¤Î·èºÑ¤ò3²ó°Ê¾å¹Ô¤¦¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç20ÇÜÊ¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï»þ¤Ï200±ß¤´¤È¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¤À¤¬¡¢ÃêÁª¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤È200±ß¤ËÉÕ¤20¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤ä·èºÑ²ó¿ô¤¬3²óÌ¤Ëþ¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ200±ß¤ËÉÕ¤10¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï¡¢´ü´Ö¹ç·×2000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É¡¢ÀÁµá½ñÊ§¤¤¤ÇºÇÂç200¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±
¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢dÊ§¤¤¤ÎÀÁµá½ñÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1000Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»³Ê¬¤±¤Ç¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï200¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
Í²ì±à¥´¥ë¥Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óAGO¤ÇºÇÂç10¡ó
¡¡5·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Í²ì±à¥´¥ë¥Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óAGO¤ÇdÊ§¤¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢9.5¡óÊ¬ÄÉ²Ã¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¹ç·×10¡óÊ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å¸Â¤Ï¡¢´ü´Ö¹ç·×5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
dÊ§¤¤¥¢¥×¥ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡Ü20¡ó´Ô¸µ
¡¡5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢dÊ§¤¤¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖdÊ§¤¤¥¢¥×¥ê¡Ê¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×ÆâÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇdÊ§¤¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¹ç·×¤Î20¡óÊ¬¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£¾å¸Â¤Ï¡¢´ü´Ö¹ç·×1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
½Ð¸÷¡Öapollostation¡×¤ÇºÇÂç100¡ó´Ô¸µ¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¡5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Öapollostation¡×ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃù¤á¤ë·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç100¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤Ï¡¢1Åù¤¬100¡óÊ¬¡¢2Åù¤¬50¡óÊ¬¡¢3Åù¤¬¡Ü1¡óÊ¬¡£ÆÃÅµ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤¬É¬¤ºÅöÁª¤¹¤ë¡£¾å¸Â¤Ï¡¢2Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥Þ¥Ä¥¥è¡¦¥³¥³¥«¥é¤ÇºÇÂç¡Ü1000ÇÜ´Ô¸µ¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¥°¥ëー¥×¤È¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃù¤á¤ë·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇËè·î660¿Í¤ËºÇÂç¡Ü1000ÇÜÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÁª¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬50ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥¸¥çー¥·¥ó¤ÇÅÚÆü¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯2ÇÜ´Ô¸µ¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¡4·î6Æü～2025Ç¯3·î30Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¸¥çー¥·¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃù¤á¤ë·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ü1ÇÜ¡¢¹ç·×2ÇÜÊ¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ëè·î¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¤Ç5ÇÜ´Ô¸µ¡Ü100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¡4·î12Æü～5·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ü4ÇÜ¡¢¹ç·×5ÇÜÊ¬¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2¼ïÎà°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡¢100¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Ùー¥³¥ó¡õ¥Áー¥º ～ËÌ³¤Æ»¥Áー¥º～¡×¡Ê760±ß¡Ë¤È¡Ö¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Áー¥º ～ËÌ³¤Æ»¥Áー¥º～¡×¡Ê690±ß¡Ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
²Ö¥¥åー¥Ô¥Ã¥È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È20ÇÜ
¡¡5·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²Ö¥¥åー¥Ô¥Ã¥È¡×¤ÇdÊ§¤¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î20ÇÜÊ¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤Þ¤Ê¤ß³¹Æ»¥¨¥ê¥¢¤ÇºÇÂç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÈøÆ»¥¨¥ê¥¢¡Ê¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¡Ë¤Èº£¼£¥¨¥ê¥¢¡Ê°¦É²¸©º£¼£»Ô¡¢°¦É²¸©±ÛÃÒ·´¾åÅçÄ®¡Ë¤ÎÎ¾¥¨¥ê¥¢ÂÐ¾ÝÅ¹¤ª¤¤¤Ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê500±ß°Ê¾ådÊ§¤¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤ÈÅöÁªËÜ¿ô¤Ï¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬5¿Í¡¢5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬50¿Í¡¢1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬500¿Í¡£
¡¡dÊ§¤¤¡ÊiD¡Ë¤ädÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
d¥È¥¯º×¡¢Áí³Û1²¯±ßÁêÅö
¡¡Ëè·î¼Â»Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢d¥«ー¥É¤äiD¡¢dÊ§¤¤¤Ç¹ç·×1Ëü±ß°Ê¾åÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò1¸ý³ÍÆÀ¡£ÃêÁª¤ÇºÇÂç10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤ÈÅöÁªËÜ¿ô¤Ï¡¢10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬100¿Í¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2000¿Í¡¢1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬6000¿Í¡¢500¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2Ëü¿Í¡¢300¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬18Ëü¿Í¡£
¡¡Ê£¿ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊ£¿ô²óÍøÍÑ¤Ç¡¢ÃêÁª¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ºÇÂç20ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È5ÇÜ
¡¡Ëè·î¼Â»Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¤Ç·î¹ç·×5000±ß°Ê¾å¤òdÊ§¤¤¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î4ÇÜÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¾å¸Â¤Ï·î¹ç·×1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¡¡Ëè·î¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¶âÍËÅÚÍË¤Ï¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤¤Ç¡Ü5¡ó
¡¡¶â¡¢ÅÚÍËÆü¤ËÂÐ¾Ý¤Î²ÃÌÁÅ¹¤ÇdÊ§¤¤·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ü5¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
ÃÏ°è¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¡¡ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³ÆÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤ä´Ô¸µ³Û¤ä¾å¸Â¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»³·Á¸© ¿¿¼¼ÀîÄ®¤Ç¤Ï¡¢5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºÇÂç10¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¾å¸Â¤Ï¡¢´ü´Ö¹ç·×5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡£
¡¡Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢5·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºÇÂç10¡ó¤Þ¤¿¤Ï20¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£´Ô¸µÎ¨¤ä¾å¸Â¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£