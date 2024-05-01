ADV¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡×À©ºî»Ù±ç¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬CAMPFIRE¤Ë¤ÆËÜÆü5·î1Æü¤Ë¸ø³«¡Ö¥À¡¦¥«ー¥Ý¡×¥·¥êー¥º¤Ë·È¤ï¤ëÇ¡·î¤æ¤¦»á¤¬¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤òÃ´Åö
5·î1Æü ¸ø³«
¡¡¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥àÀ©ºî¥µー¥¯¥ë¡ÖPECOLIEN¡×¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡×À©ºî¤Î»Ù±ç¤òÊç¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜÆü5·î1Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï3,000,000±ß¡£
¡¡º£²óÀ½ºîÍ½Äê¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/¥×¥í¥°¥é¥à¤òµÜ¿¹ Í¼µË»á¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÇòÀã ¸¼»á¤¬Ã´Åö¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥À¡¦¥«ー¥Ý¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ëÇ¡·î¤æ¤¦»á¡¢²»³Ú¤Ï¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥µ¥Î¥Ï¥ä¥È»á¡¢ÇØ·Ê¤Ï¡ÖATRI¡×¤ä¡ÖONE.¡×¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤ï¤¤¤Ã¤·¤å»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Ä¤Ð¤áÌò¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î²Ã·¨°¡°á¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¿Í´ÖÍÍÌò¤ÏÀ¼Í¥¤Î°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡Ú¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå PV¡Û
¡¡¥ê¥¿ー¥ó¤Ï2,000±ß¤«¤é¡£¥²ー¥àËÜÊÔ¤Ï9,800±ß¤«¤é¤Ç¡¢ÀßÄê»ñÎÁ½¸¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡×ºîÉÊ³µÍ×
¡¡¡ÖÃ»»þ´Ö¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ß½ª¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤ÉÎÉ¤¤ËþÂ´¶¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Ã»ÊÔADV¡£¥Ò¥í¥¤¥ó1¿Í¡¢1¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÁªÂò»è¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶Î¬¤ËµÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤ÎÊ¸ÌÀ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤«¤é¿ôÉ´Ç¯¸å¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀï¾ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¸Î¤Ë¹çÍýÅª¤ÇÎä·ì¤ÊÀÄÇ¯¤Ï¡¢Â±¤Ë½±¤ï¤ì²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Éé½ý¤·¤¿Èà¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇË´þ¤µ¤ì¤¿¥·¥§¥ë¥¿ー¤Ø¤ÈÈòÆñ¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤¢¤ë¼Ô¤È½Ð²ñ¤¦¡£µì»þÂå¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿»Ò¼é¤êÍÑ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾¯½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¯½÷¤Î¶¯°ú¤Ê¤ªÀá²ð¤ËÉé¤«¤µ¤ì¡¢²ø²æ¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¾¯½÷¤È¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤è¤ê¤â¿Í¤é¤·¤¤¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾¯½÷¤È¡¢¿Í¤Î¿´¤òËº¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ú¥Ò¥í¥¤¥ó¡Û ¡Ú¼ç¿Í¸ø¡Û
¡Ú¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡Û
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ADV¥²ー¥à
¡¦ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PC¡ÊWindows¡Ë
¡¦ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§DL¡ÊSteamÍ½Äê¡Ë
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§Á´Ç¯Îð
¡¦È¯ÇäÍ½Äê¡§2024Ç¯ÈÎÇäÍ½Äê
¡¦²»À¼¡§¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¡Ê¼ç¿Í¸ø´Þ¤à¡Ë
¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¥ê¥¿ー¥óÁêÂÐÉ½¡Û
¡Ê1¡Ë¤ªÎé¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡ËÀ©ºî¥ì¥Ýー¥È
¡¡»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¤ÎÀ©ºî¥ì¥Ýー¥È¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê3¡ËPCÊÉ»æ¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿PCÍÑ¤ÎÊÉ»æ¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡Ê¾®～Âç¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥íー¥ë¤Ë»Ù±ç¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤ë¡£»Ù±ç¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µºÜ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ø¤ÎÉ½µ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤ªÌ¾Á°¤òÁ´³Ñ10Ê¸»ú¡ÊÈ¾³Ñ20Ê¸»ú¡Ë°ÊÆâ¤ÇÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡É½µ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö´õË¾¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ªÌ¾Á°¤¬¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÊý¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢CAMPFIRE¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ç¤ÎÉ½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê5¡Ë¥²ー¥àËÜÊÔ(DL¥ー)
¡¡¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡×¤Î¥²ー¥àËÜÊÔ¤¬¡¢È¯ÇäÆü¤è¤ê¤âÁá¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨DLÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Steam¤Ç¤ÎÄó¶¡Í½Äê¡£
¡Ê6¡ËÀßÄê»ñÎÁ½¸¡Ê¥Çー¥¿¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡ÀßÄê»ñÎÁ½¸¤Î¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Çー¥¿¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ç¥¢¥µ¥Î¥Ï¥ä¥È»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Î¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê8¡Ë³ÚÉè¡Ê¥Çー¥¿¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ç¥¢¥µ¥Î¥Ï¥ä¥È»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Î³ÚÉè¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨Á´¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê9¡ËÂæËÜ¡Ê¥Çー¥¿¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡²»À¼¤Î¼ýÏ¿¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÂæËÜ¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê10¡Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ÈÇ¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤ÎÀ¤Âå¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤È¥Ä¥Ð¥á¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê11¡Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡¤Ä¤Ð¤á¡Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï100mm¡Ê½Ä¡Ë¤ÎÍ½Äê¡£
¡Ê12¡Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡¤Ä¤Ð¤á¡Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï120¡ß180mm¤ÎÍ½Äê¡£
¡Ê13¡ËB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê14¡ËB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÀ½ÉÊÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤ÉôÊ¬¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ë¡Ë
¡Ê15¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¸½Êª¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ç¥¢¥µ¥Î¥Ï¥ä¥È»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê16¡Ë³ÚÉè¡Ê¸½Êª¡Ë¡ÊCF¸ÂÄê¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ç¥¢¥µ¥Î¥Ï¥ä¥È»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Î³ÚÉè¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨Á´¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë
¡Ê17¡ËÊ£À½¸¶²è
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ê£À½¸¶²è¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡ÖA3¡×¤ÎÍ½Äê¡£
¡Ê18¡Ë¡¦¡Ê19¡Ë¡¦¡Ê20¡ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó
¡¡Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î²Ã·¨°¡°á¤µ¤ó¡¢¼ç¿Í¸øÌò¤Î°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ÎÇòÀã¸¼»á¤Î3¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨²Ã·¨°¡°á¤µ¤ó¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê21¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄÉ²Ã¥·¥Ê¥ê¥ª¥Çー¥¿Äó¶¡¸¢
¡¡ËÜ¥³ー¥¹¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄÉ²Ã¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê22¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー½ñ¤²¼¤í¤·¸¢
¡¡´õË¾¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇËÜ¥³ー¥¹¹ØÆþ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òºîÀ®¤·¡¢Äó¶¡¡£
¡¡ÌÜÉ¸¶â³ÛÃ£À®¸å¤Ë¤â¡¢600Ëü±ßÃ£À®¤Ç¥¹¥Á¥ë¤òÄÉ²Ã¡¢800Ëü±ßÃ£À®¤ÇÄÉ²Ã¥¹¥Èー¥êーÀ©ºî¡¢¤½¤·¤Æ1,000Ëü±ßÃ£À®¤Ç¥¹¥Á¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´ー¥ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£