オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

5月のサービス終了タイトルは14本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年4月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

ミニ四駆 超速グランプリ

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 ロストエデン:神力覚醒 Efun Company 2023年7月20 2024年5月7日 ミニ四駆 超速グランプリ バンダイナムコエンターテインメント 2020年1月15日 2024年5月7日 ファイナルギア‐重装戦姫‐ Bilibili 2020年10月9日 2024年5月7日 東方ダンジョンダイブ スターファクトリー、セブンボルト 2020年12月14日 2024年5月15日 LINE PLAY LINEヤフー 2012年11月21日 2024年5月20日 ノアズハート Archosaur Games 2022年7月28日 2024年5月20日 なめこ取り サクセス 2021年4月15日 2024年5月20日 転生したらスライムだった件~魔国連邦創世記~ X-VERSE 2018年10月30日 2024年5月21日 カリギュラ ドライブ オルトプラス 2023年12月20日 2024年5月23日 ファントム オブ キル gumi 2014年10月23日 2024年5月27日 キュービックスターズ MIXI 2023年5月23日 2024年5月27日 モンスターブリーダー ポッピンゲームズジャパン 2017年2月24日 2024年5月29日 BLUE REFLECTION SUN/燦 コーエーテクモゲームス、DMM GAMES 2023年2月21日 2024年5月30日 StarHorsePocket+ セガ 2017年1月26日 2024年5月31日

2024年5月7日 サービス終了

メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、バンダイナムコエンターテインメントより配信されているAndroid/iOS用超速カスタムレーシングゲーム。タミヤとコロコロコミックが監修を行なっており、「ミニ四駆」のカスタマイズや白熱のレースで本格的な「ミニ四駆」ライフを楽しめる。

徹底的に再現されたマシンやパーツを集め、自分だけのこだわりの1台をセッティング可能。軽量化するか耐久性を上げるかといった、挑戦するコースに合わせたカスタマイズや、メッシュ加工やカラーリングといった見た目にもこだわることができる。「ダッシュ! 四駆郎」や「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」などの多数のマンガキャラクターが登場するのも本作の大きな魅力となっている。

【【ミニ四駆 超速グランプリ】ゲーム紹介プロモーションムービー】

2024年3月6日に掲載されたお知らせによりサービス終了が発表され、サービス終了は2024年5月7日となることが明かされた。2020年1月15日のサービス開始から約4年でのサービス終了となる。

サービス終了までは復刻ガシャ、復刻イベントが実施されているほか、イベント「超速グランプリ」が開催される。ランキング結果についても公式Xにて継続して発表が行なわれている。

有償通貨「スターコイン」や、「プレミアムパス」、「スターコインパス」といったサブスクリプションについては既に販売が終了。サブスク利用者については3月6日以降の自動更新は発生しないようになっている。

転生したらスライムだった件~魔国連邦創世記~

2024年5月21日17時 サービス終了

メーカー:X-VERSE

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、X-VERSE(旧モブキャストゲームス)より配信されているAndroid/iOS/PC用冒険RPG。TVアニメ「転生したらスライムだった件」を原作としたタイトルで、主人公「リムル」をはじめ「ベニマル」、「ソウエイ」、「ゴブタ」、「ランガ」といったキャラクターが多数登場する。

原作に沿ったストーリーを楽しめるほか、キャラの育成、町の発展といったゲームならではのやり込み要素も魅力。1~5体のキャラクターで部隊を編成して挑むバトルは必殺技の使用のみ任意のタイミングで発動できるが基本的に自動で進行。強敵やイベントなどに挑戦する際はキャラをレベルアップさせたり、装備を整えたりする前準備が重要となる。

【転生したらスライムだった件~魔国連邦創世記(ロードオブテンペスト)~ Movie Vol.1】

2024年3月11日に掲載されたお知らせによりサービス終了が発表され、サービス終了は2024年5月21日17時となることが明かされた。2018年10月30日のサービス開始から約5年半でのサービス終了となる。

未使用分のゲーム内通貨「嵐魔石」については5月21日17時より払い戻し受付が開始する。各種問い合わせの際にはデータ確認を行なう必要があるため、手続きが完了するまではアプリの削除、機種変更、再インストールは控えてほしいと案内されている。払戻受付期間は8月21日17時までで、受付期間を過ぎた場合は対応不可となるので注意してほしい。

ファントム オブ キル

2024年5月27日15時 サービス終了

メーカー:gumi

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、gumiより配信されている「戦略性×ドラマ」をコンセプトとしたAndroid/iOS用シミュレーションRPG。世界樹「ユグドラシル」を目指し旅する壮大な物語を楽しめる作品となっている。

武器の相性を考慮して戦う戦略的なバトル、奥深いジョブシステム、充実したキャラ育成など、シミュレーションRPGが好きな人であればハマる要素をふんだんに盛り込みつつ、片手でできる操作性やインターフェイスなどを採用し、手軽に遊べるゲームに仕上がっている。

【ファントム オブ キル プロモーションムービー】

2024年4月1日に掲載されたお知らせにより、5月27日15時をもってサービスが終了することが発表された。2014年10月23日のサービス開始から約9年半での終了となる。

公式サイトでは、本作をプレイし一定条件をクリアすることで、gumiの運営する「アスタータタリクス」、「ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-」といった他タイトルで受けられる特典が紹介されている。プレイヤーレベルやログイン日数に応じてアイテムなどが貰え、「ファントム オブ キル」をやり込んだという方ほど内容が豪華となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

なお、未使用の有償通貨「姫石」については5月28日15時より払戻し受付が開始する。手続きの際にはお問い合わせID(ユーザーコード)およびマスター名(プレイヤー名)が必要となるため、払戻しが完了するまでは、アプリをアンインストールしないよう注意してほしい。

BLUE REFLECTION SUN/燦

2024年5月30日12時 サービス終了

メーカー:コーエーテクモゲームス、DMM GAMES

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、コーエーテクモゲームスとDMM GAMESが手掛けるAndroid/iOS/PC(DMM GAME PLAYER版)用ヒロイックRPG。2017年にプレイステーション 4/PlayStation Vitaでリリースされた「BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣」の続編となる。

美しくもどこか儚げな世界観が特徴的な「BLUE REFLECTION」シリーズ。その作風は本作でも健在で、引き込まれる“学園もの”ストーリーをたっぷり堪能できる。戦略性の高いバトルシステムやボリューム満点のイベントなども魅力となっている。

【【BLUE REFLECTION SUN/燦】ゲーム紹介PV 第一弾】

2024年3月29日に掲載されたお知らせにより、5月30日12時をもってサービスが終了することが発表された。サービス終了の理由については、「満足いただけるサービス向上や継続が困難であるという判断に至ったため」としている。2023年2月21日のサービス開始から約1年での終了となる。

4月26日よりメインストーリー「CASE.Last」が実装されており、物語を完結まで楽しむことができるようになっている。また、ゲーム内コンテンツのタワー300Fや、★3キャラクター出現率が6%で過去の限定キャラクターが多数登場する「シナリオ完結記念ガチャ」など、最後まで遊び尽くせる施策がたっぷり用意されている。

なお、サービス終了時に所持している未使用の有償通貨「希想石」については5月30日12時より払戻し受付が開始される。受付期間は8月29日12時まで。手続きが完了するまではアプリをアンインストールしないよう注意してほしい。

StarHorsePocket+(スターホースポケット+)

2024年5月31日13時 サービス終了

メーカー:セガ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、セガのアーケード競馬メダルゲーム「StarHorse」シリーズのスマートフォン用アプリ。ゲームセンターで培われたノウハウと技術がふんだんに注ぎ込まれており、実在競馬場、馬の毛色、馬装などが美麗グラフィックで再現されている。音声合成技術により、自分が育てた愛馬の名前を杉本清アナウンサーが実況してくれるのも競馬ファンにとっては嬉しいポイントとなっている。

レースの結果を予想して、馬連、3連単等、8種類の馬券にベットが可能。的中すればゲーム内通貨を獲得でき、資金を稼ぐことでより強い馬を育てることができる。さらに、ゲームセンターで稼働中の「StarHorse」シリーズと連動したりと、様々な遊び方で楽しめる。

【「StarHorsePocket」PV 第3弾 ゲーム紹介編】

2024年4月15日に掲載されたお知らせにより、5月31日13時をもってサービスが終了することが発表された。サービス終了の理由については、「今後満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったため」としている。2017年1月26日のサービス開始から約7年での終了となる。

サービス終了のお知らせ掲載後、ゲーム内では「サンクスピース収集」や、殿堂馬を使った最後のイベントなどが開催されている。詳細については「StarHorsePocket」シリーズの情報を確認できる「スターホースポータルサイト」にて案内が随時更新されているのでチェックしていただきたい。

なお、未使用の有償通貨については5月31日のメンテナンス終了後より払戻し受付が開始する予定。払戻し方法などについては後日改めてお知らせされる。

