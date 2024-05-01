Acer¡ÖNitro¡×¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥»ー¥ëÃæ¡ª
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§5·î1Æü0»þ～5·î14Æü23»þ59Ê¬
Acer Nitro ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー 24.5¥¤¥ó¥Á XV252QZbmiiprx
¡¡Amazon¤Ï¡¢Acer¡ÖNitro¡×¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤ò5·î1Æü0»þ¤è¤ê¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï5·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Acer¡ÖNitro¡×¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー24.5¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë2¼ï¤È¡¢27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë1¼ï¡£¥¹¥Ôー¥«ーÆâÂ¢¤ÇÎ×¾ì´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥ì¥¹µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Acer Nitro ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー 24.5¥¤¥ó¥Á VG252QZbmiipx
Acer Nitro ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー 27¥¤¥ó¥Á XV272KV3bmiiprx