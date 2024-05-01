£Ç£·¥¨¥ÍÁê¡¢ÀÐÃº²ÐÎÏ35Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇÑ»ß¤Ç¹ç°Õ¡¡ÆüÆÈ¤ËÇÛÎ¸¤·ÂåÂØÌÜÉ¸¤â
Francesca Landini
[¥È¥ê¥Î £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥ê¥Î¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¼çÍ×£·¥«¹ñ¡Ê£Ç£·¡Ëµ¤¸õ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦´Ä¶Áê²ñ¹ç¤Ï£³£°Æü¡¢ÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤Î£²£°£³£µÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¼ÌÀ¤òºÎÂò¤·¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡Ö³Æ¹ñ¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ê²¹ÃÈ²½¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡Ø¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡Ù¤ÎÆ»¶Ú¤Ë½¾¤¤¡¢µ¤²¹¾å¾º¤ò£±¡¥£µÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡×ÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂåÂØÌÜÉ¸¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£³°¸ò¶Ú¤Ï¡¢¹ñÆâÈ¯ÅÅÎÌ¤Î£´Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤òÀÐÃº²ÐÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¤³¤ÎÂåÂØÌÜÉ¸¤¬À¼ÌÀ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï£³£¸Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤òÇÑ»ß¤¹¤ëºÇ½ªÌÜÉ¸¤òË¡Î§¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï´ü¸Â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
£Ç£·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ã´ÅöÁê¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ýÆþºï¸º¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢¥í¥·¥¢»ºÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢Æþ½Ì¾®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È³ÎÌó¡£¤¿¤À¡¢¥í¥·¥¢»º±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤Î²ÄÇ½À¤ò½ä¤ë¶¦ÄÌ¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£