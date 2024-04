【午前0時の証明】著者:Fuki集英社

月刊少年誌の編集者、三上有紀は、マンガ即売会で「この人と一緒に仕事をしてみたい」と思える作家、ナナミを見つける。後日、打合せのために再会した作家は、まるで別人のおじさんだった……?

本作「午前0時の証明」は、「在宅ワークもふたりでいれば」や「木曜日のラジオスター」などでも知られるFuki氏による短編作品で、2021年に「少年ジャンプ+」にて配信された。本作では、毎日外見が変わる病に罹った作家と編集者との日々が描かれる。

信じられないような病「変身病」に罹った作家という設定に、はじめあまり理解が追いつかなくて、もしかしてSFっぽい話なのかと身構えた。でも、もしこれが、知識がないだけで、実際にある自分が知らない病気だとしたら。そんな気持ちで読み進めていくと、なんとなくしっくりきた。

見た目は違っていたとしても、内面はその人そのもの。けれど見た目が日によって違うからと気持ち悪がられてしまい、次第に側に誰もいなくなっていく。想像しただけで辛くなる状況の中、笑顔を絶やさず、マンガ家として作品作りを続けるナナミと、ナナミの作品に惹かれ、彼を支える編集者、三上。そんな2人の物語の行方を見届けてほしい。

【あらすじ】

マンガ即売会で目をつけた若手作家。期待していた作家との打合せに再会した作家は、まるで別人だったのだが……!?現代ヒューマンドラマ読切!!

