A.B.C-Z¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤Ç3²óÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¡¡10¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¤ÏCD¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®
¡¡A.B.C-Z¤¬¡¢6·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë14th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡Ù¤òCD¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤â¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Ä¶ÆÃµÞ¤é¡ØSTARLIGHT TOKYO 2023¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤·Ò¤¬¤ê¡¡A.B.C-Z¤ÏÄÍÅÄÎ½°ìÉüµ¢¡õ²Ï¹ç°ê¿ÍÃ¦ÂàÈ¯É½¸å½é¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢4·î30Æü¤Ë¥°¥ëー¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿À¸ÇÛ¿®Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£A.B.C-Z¤Ï2012Ç¯¤ËDVD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖZa ABC～5stars～¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖMoonlight walker¡×¤ÇCD¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÜºî¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ç¥Ó¥åー¤È¡¢3²óÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿À¸ÇÛ¿®Ãæ¤ËÄÉ²Ã¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢5·î1Æü¤è¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯µÇ°¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ØBEST OF A.B.C-Z¡Ù¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥êー¥¹¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï5¿ÍÂÎÀ©¤Î³Ú¶Ê¤ò¥·¥ó¥°¥ë´Þ¤á¤ÆÁ´33¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë