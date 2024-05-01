¡Ú12À±ºÂÊÌ¡ùº£Æü¤Î±¿Àª¡Û5·î1Æü¤ÎÎø°¦±¿1°Ì¤Ï¤Õ¤¿¤´ºÂ¡ª°ÛÀ¤Î¿´¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¡¡
5·î1Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡©ÁÇÅ¨¤ÊÎø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÎø°¦Í½Êó¤ò12À±ºÂ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç♡
Âè1°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ý°ÛÀ¤Î¿´¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¡£
Îø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÀ¤Î¿´¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Áê¼ê¤ò¤¸¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼çÌò¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡ýÆ±À¤ÎÍ§¿Í¤¬Îø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
Æ±À¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Îø¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬£±¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤À¤±¤Ï¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè3°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ý¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡£
ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤Ê±ï¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¿¼¤¤Ãç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸·¶Ø¡£º£Æü¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£
Âè4°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ýÂç¤¤ÊÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¡£
Îø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡Âç¤¤ÊÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤ÎÍ½´¶Ž¡¿Í¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¡ÄÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆµÈ¡£
Âè5°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ýÊè·ê¤ò·¡¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤½¤¦¡£
Îø¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»×¤¤ÉÕ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ÏÊè·ê¤ò·¡¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â°×¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬µÈ¡£·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè6°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤¹¤®¤ë¤È¸ÉÎ©¤¹¤ë´í¸±¤¬¡£
Âè7°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
¡ýÁÛÁü¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ð¤«¤êÀè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
Âè8°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ý¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ÐµÈ¡£
Âè9°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ý°Õ³°¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò°Õ³°¤Ê¿Í¤«¤éÊ¹¤±¤ë¤«¤â¡£
Âè10°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ
¡ýÎø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Ç·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¤«¤â¡£
Âè11°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ý°ÛÀ¤ÎÍê¤ß¤ä´Å¤¨¤Ë·Ú¡¹¤·¤¯±þ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¡£
Âè12°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ýÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸±°¤Ë¡£
Âè1°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ý°ÛÀ¤Î¿´¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¡£
Îø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÀ¤Î¿´¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Áê¼ê¤ò¤¸¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼çÌò¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ýÆ±À¤ÎÍ§¿Í¤¬Îø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
Æ±À¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Îø¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬£±¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤À¤±¤Ï¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè3°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ý¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡£
ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤Ê±ï¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¿¼¤¤Ãç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸·¶Ø¡£º£Æü¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£
Âè4°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ýÂç¤¤ÊÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¡£
Îø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡Âç¤¤ÊÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤ÎÍ½´¶Ž¡¿Í¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¡ÄÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆµÈ¡£
Âè5°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ýÊè·ê¤ò·¡¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤½¤¦¡£
Îø¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»×¤¤ÉÕ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ÏÊè·ê¤ò·¡¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â°×¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬µÈ¡£·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè6°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤¹¤®¤ë¤È¸ÉÎ©¤¹¤ë´í¸±¤¬¡£
Âè7°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
¡ýÁÛÁü¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ð¤«¤êÀè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
Âè8°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ý¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ÐµÈ¡£
Âè9°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ý°Õ³°¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò°Õ³°¤Ê¿Í¤«¤éÊ¹¤±¤ë¤«¤â¡£
Âè10°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ
¡ýÎø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Ç·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¤«¤â¡£
Âè11°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ý°ÛÀ¤ÎÍê¤ß¤ä´Å¤¨¤Ë·Ú¡¹¤·¤¯±þ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¡£
Âè12°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ýÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸±°¤Ë¡£