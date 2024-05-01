¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ö»Å»ö¤ÇÍî¤Á¹þ¤à½Ö´Ö¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×20ÂåÁ°È¾¤è¤êÈ¯»¶ÊýË¡¤â¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É
½÷Í¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£5·î1Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¸ÀÍÕ¡Ë¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¡Ø²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¹À¥¤È¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¾úÂ¤²È¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦ÆâÍÆ¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤¬¡Ø²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¹À¥¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤Á¹þ¤à½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦È¯»¶¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê20ÂåÁ°È¾¤Î»þ¤È¤«¤Ï¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯»¶ÊýË¡¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎý¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÁ°¤Ï¤¢¤ì¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡£°ì±þ²áµî¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¹À¥¤È¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¾úÂ¤²È¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦ÆâÍÆ¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤¬¡Ø²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê20ÂåÁ°È¾¤Î»þ¤È¤«¤Ï¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯»¶ÊýË¡¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎý¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÁ°¤Ï¤¢¤ì¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡£°ì±þ²áµî¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£