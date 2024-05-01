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¢£Digital Album¡ÖBEST OF A.B.C-Z¡×¼ýÏ¿¶Ê
1. Za ABC¡Á5stars¡Á
2. ¤º¤Ã¤ÈLOVE
3. Twinkle Twinkle A.B.C-Z
4. Walking on Clouds
5. Never My Love
6. Legend Story
7. SPACE TRAVELERS
8. ²Ö¸ÀÍÕ
9. Begin again
10. Vanilla
11. ²Ð²Ö¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó
12. Moonlight walker
13. Take a "5" Train
14. Reboot!!!
15. ½ªÅÅ¤òÄ¶¤¨¤Æ?¡ÁChristmas Night
16. ËºÇ¯²ñ¡ªBOU¡ªNEN¡ªKAI¡ª
17. JOY¤·¤¿¤¤¥¥â¥Á
18. Black Sugar
19. DAN DAN Dance!!
20. ¥Á¡¼¥È¥¿¥¤¥à
21. ´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª
22. Nothin¡Ç but funky
23.²Æ¤È·¯¤Î¤¦¤¿
24.¹¬¤¢¤ì
25.Smiling Again
26.º½¤Î¥°¥é¥¹
27.¥Ü¥¯¥é ¡ÁLOVE & PEACE¡Á
28.Fantastic Ride
29.Lily-White
30.Shower Gate
31.Crazy Accel
32.¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º
33.Åô
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4. Walking on Clouds
5. Never My Love
6. Legend Story
7. SPACE TRAVELERS
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9. Begin again
10. Vanilla
11. ²Ð²Ö¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó
12. Moonlight walker
13. Take a "5" Train
14. Reboot!!!
15. ½ªÅÅ¤òÄ¶¤¨¤Æ?¡ÁChristmas Night
16. ËºÇ¯²ñ¡ªBOU¡ªNEN¡ªKAI¡ª
17. JOY¤·¤¿¤¤¥¥â¥Á
18. Black Sugar
19. DAN DAN Dance!!
20. ¥Á¡¼¥È¥¿¥¤¥à
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22. Nothin¡Ç but funky
23.²Æ¤È·¯¤Î¤¦¤¿
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28.Fantastic Ride
29.Lily-White
30.Shower Gate
31.Crazy Accel
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