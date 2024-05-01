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1. Za ABC¡Á5stars¡Á

2. ¤º¤Ã¤ÈLOVE

3. Twinkle Twinkle A.B.C-Z

4. Walking on Clouds

5. Never My Love

6. Legend Story

7. SPACE TRAVELERS

8. ²Ö¸ÀÍÕ

9. Begin again

10. Vanilla

11. ²Ð²Ö¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó

12. Moonlight walker

13. Take a "5" Train

14. Reboot!!!

15. ½ªÅÅ¤òÄ¶¤¨¤Æ?¡ÁChristmas Night

16. ËºÇ¯²ñ¡ªBOU¡ªNEN¡ªKAI¡ª

17. JOY¤·¤¿¤¤¥­¥â¥Á

18. Black Sugar

19. DAN DAN Dance!!

20. ¥Á¡¼¥È¥¿¥¤¥à

21. ´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª

22. Nothin¡Ç but funky

23.²Æ¤È·¯¤Î¤¦¤¿

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25.Smiling Again

26.º½¤Î¥°¥é¥¹

27.¥Ü¥¯¥é ¡ÁLOVE & PEACE¡Á

28.Fantastic Ride

29.Lily-White

30.Shower Gate

31.Crazy Accel

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33.Åô