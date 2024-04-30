¤³¤ì¤Ç³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¤¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ë¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡×ÅÅÆ°¥¹¥±¥Ü¡¼
¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ë¡ª
Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÅÅ¼Ö¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¤ê¤Æ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï¥á¥ó¥É¤¤¤â¤Î¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼«Å¾¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êâ¤¯Â®ÅÙ¤ò3ÇÜ¤Ë¤¹¤ë²¼ÂÌ¤ä¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ß¤¿¤¤¤ÊŽ¢»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¯¥ë¥ÞŽ£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Î·ÈÂÓÀ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¤Õ¤¿¤ÄÀÞ¤ê¥¹¥±¥Ü¡¼
ÅÅÆ°¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ÏÉÔÊØ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âLINKY¤Î¤Õ¤¿¤ÄÀÞ¤ê¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ê¤é¤¿¤¿¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡£
½ÅÎÌ¤Ï5.8kg¤È¥Á¥ç¥¤½Å¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤Î¤ÇÂ¤ÇÁæ¤¬¤º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Õ¤¿¤ÄÀÞ¤ê
¤¿¤¿¤ó¤Ç¤âÁ°¸å¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÊÒÂ¦¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤Î¤¬Çö¤¯¤Ê¤ëÈëÌ©¡£³«ÊÄ¤Ï½Ö»þ¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤Î¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄïÊ¬¤Î¡ÖLINKY S¡×¤ÏºÇ¹â»þÂ®35.4km¤Ç¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó17.7km¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
·»µ®Ê¬¤Î¡ÖLINKY PLUS¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â»þÂ®42km¤ÇÇúÁö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó22.5km¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Î¥Ç¥Ã¥¤È105mm¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÍÑ¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤â¥É¥ó¤ÈÍè¤¤
´ØÀá¤ò»ý¤Ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤½¤³¤¬´Ë¤ó¤À¤ê³°¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¤Ç¤¹¤¬¡ÖLINKY¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤ÎÃÊº¹¤äÌ¤ÊÞÁõ¤ÎÆ»¤Ç¤âÁöÇË¤Ç¤¤ëÂÑµ×À¤Ç¤¹¡£
Ž¢»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¯¥ë¥ÞŽ£¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤ÅÌÊâ°ÜÆ°¶è´Ö¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖLINKY S¡×¤ÏÌó10Ëü8500±ß¡¢¡ÖLINKY PLUS¡×¤ÏÌó13Ëü2600±ß¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½Ð»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¸øÆ»¤Ç¤Ï¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¹¡¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ê¾è¤êÊª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Source: YouTube, Instagram, LINKY, KICKSTARTER via NEW ATLAS