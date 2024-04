スウォッチ×ヴェルディ「ガールズ ドント クライ」赤いハートが映えるシックな腕時計など

スウォッチ(Swatch)と、ストリートシーンで活躍するグラフィックアーティストのヴェルディ(VERDY)とのコラボレーション腕時計が登場。スウォッチ全店舗ほかにて販売される。

スウォッチとヴェルディのコラボ腕時計

オリジナルキャラ「ヴィック」のモノクロ腕時計

今回のコラボレーションでは、ヴェルディが手掛けるグラフィックを取り入れた腕時計を展開する。まず注目したいのは、パンダとウサギを混ぜ合わせたようなオリジナルキャラクター「ヴィック(VICK)」をあしらった腕時計。「ヴィック」のエネルギッシュで挑戦的な表情に注目だ。全体をクラシカルなモノクロカラーで統一しつつ、文字盤にはパンクな“A”のロゴを配している。

オリジナルキャラ「ヴィスティ」のカラフル腕時計

「ヴィック」と並ぶ代表的なキャラクター「ヴィスティ(VISTY)」を描いた腕時計も登場。ダイヤルからストラップまで、グリーンやピンクが映えるカラフルなグラフィックを纏っており、手元を賑やかに彩ってくれる。

赤いハートが映えるシックな腕時計

ヴェルディが自身の妻へ贈る「ガールズ ドント クライ(Girls Don't Cry)」プロジェクトとコラボレーションした腕時計は、基調となるホワイトに、文字盤の赤いハートと針がアクセントを加えるデザイン。ストラップにはプロジェクト名をレタリングで施し、どこかシックさを感じさせるデザインに仕上げている。

ブルー×ホワイトのロゴ入り腕時計も

そのほか、ヴェルディが次世代に贈るメッセージを込めた「ウェイステッド ユース(Wasted Youth)」プロジェクトから展開される、ブルーとホワイトのロゴ入り腕時計などが登場する。

【詳細】

スウォッチ×ヴェルディ

発売日:2024年4月25日(木)

取扱店舗:スウォッチ全店舗、スウォッチ公式オンラインストア

アイテム例:

・「ヴィック BY ヴェルディ」15,950円

・「ヴィスティ BY ヴェルディ」15,950円

・「ガールズ ドント クライ BY ヴェルディ」14,300円

・「ウェイステッド ユース BY ヴェルディ」15,950円



【問い合わせ先】

スウォッチ コール

TEL:0570-004-007

