13人組グループ・SEVENTEENは29日、アルバム発売を前にソウル市内でSEVENTEEN BEST ALBUM『17 IS RIGHT HERE』発売記念グローバル記者会見を行い、アルバムに対する思いを明かしました。

『17 IS RIGHT HERE』は、SEVENTEENの過去、現在、未来を集大成したアルバムです。ここにはタイトル曲『MAESTRO』をはじめ、新曲4曲とSEVENTEENの名前を輝かせた歴代タイトル曲28曲が盛り込まれています。

今回のアルバムについてMINGYUさん(27)は、「ベストアルバムですし、デビューから今までのSEVENTEENの全てを盛り込みました。これまでのSEVENTEENを振り返りながら、これからのSEVENTEENの新たな始まりを知らせるアルバムです」とし、これから始まるアルバム活動についてHOSHIさん(27)は「ベストアルバムの活動だけに“ベスト”なSEVENTEENを見せたい」と意気込みました。

また、29日に公開した『MAESTRO』のミュージックビデオについてSEUNGKWANさん(26)は、「全てのことをAIや新技術で作る世界を背景にしている。その中でSEVENTEENの指揮で真の創作が何かを表現しようとした。さまざまな存在とSEVENTEENがひとつになってみんなで僕たちの世界を導く様子を表現した。MVにいろんな象徴が秘められているので、いろんな解釈をしてほしい」と、ミュージックビデオの世界観について語りました。