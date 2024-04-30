¡ÚDeNA¡ÛÃæÆü¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤êÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¡ªÃæÀîñ¥¤¬7²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø »³ùõ¤¬¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç±øÌ¾ÊÖ¾å ÂÇÀþ¤ÏËÒ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©
¢£¥×¥íÌîµå¡¡ÃæÆü 1¡Ý2 DeNA¡Ê30Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
DeNA¤ÏÃæÆü¤Ë¾¡Íø¤·Ï¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¡£»î¹ç¤Ï1²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦ËÒ½¨¸ç¡Ê26¡Ë¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£ÃæÈ×5²ó¤Ë¤âÏ¢ÂÇ¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë¤È2¡¼1¤Ë¡£ÀèÈ¯¡¦ÃæÀîñ¥¡Ê25¡Ë¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²óÅÓÃæ¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ÂÇÀþ¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤È¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î¥Á¡¼¥à11¼ºÅÀ¤òµÊ¤·ÂçÇÔ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤ÏµÜ粼ÉÒÏº¡Ê35¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡£¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏÀÐ¾åÂÙµ±¡Ê22¡Ë¡¢ÂÇ½ç¤Ï2ÈÖ¤Ë²ÜÌ¾Ã£É×¡Ê26¡Ë¡¢6ÈÖ¤ËÅÙ²ñÎ´µ±¡Ê21¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
1²ó¡¢DeNA¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê26¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¾»Ö¡Ê30¡Ë¤ÏÍ·Ä¾¡£2ÈÖ¡¦²ÜÌ¾¤Ï»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¥«¥ê¥¹¥Æ¡Ê32¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê½ÐÎÝ¡£3ÈÖ¡¦º´Ìî·ÃÂÀ¡Ê29¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ç²ÜÌ¾¤ÏÅðÎÝ¤ò·è¤á°ìÂÇÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º´Ìî¤Ï°ìÄ¾¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì2»à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Â³¤¯4ÈÖ¡¦ËÒ½¨¸ç¡Ê26¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¡¦ÂçÏÂ¡Ê36¡Ë¤Ï±¦°ÂÂÇ¤òÊü¤Á2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬6ÈÖ¡¦ÅÙ²ñ¤Ï°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì1ÆÀÅÀ¤Ç½é²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢ÃæÀî¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÆ¬¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ¡Ê22¡Ë¡¢2ÈÖ¡¦»³ËÜÂÙ´²¡Ê30¡Ë¤òÆó¼ÔÏ¢Â³¤Ç°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È3ÈÖ¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¡Ê32¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯¡¦ÃæÀî¤ò±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï5²óÉ½¡¢¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦·¬¸¶¤¬Ãæ°ÂÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯2ÈÖ¡¦²ÜÌ¾¤Ë¤âº¸°ÂÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£3ÈÖ¡¦º´Ìî¤ÎÂÇµå¤ÏÆó¥´¥í¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤Î·¬¸¶¤ÏËÜÎÝ¤Ëµ¢¤ê¡¢2ÅÀÌÜ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
6²óÎ¢¤Ë¤Ï1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦Å¸³«¤âÂåÂÇ¡¦ÂçÅçÍÎÊ¿¡Ê38¡Ë¤òÅê¥´¥í¡¢3ÈÖ¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¥Ô¥ó¥Á¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·7²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¡¦ÃæÅÄæÆ¡Ê35¡Ë¡¢5ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¡Ê25¡Ë¤ËÏ¢Â³¤Ç±¦°ÂÂÇ¤òÊü¤¿¤ìÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¡¦°ËÀªÂçÌ´¡Ê26¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¤½¤Î¸å2»à¤òÃ¥¤¦¤â8ÈÖ¡¦Â¼¾¾³«¿Í¡Ê23¡Ë¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£ÃæÀî¤Ï7²óÅÓÃæ¤òÅê¤²È´¤4°ÂÂÇ4»°¿¶1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
8²ó¤«¤é¤Ï»³粼¹¯¹¸¡Ê31¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£9²ó¤Ï¿¹¸¶¹¯Ê¿¡Ê32¡Ë¤¬4ÈÖ¡¦ÃæÅÄ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂÇÀþ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢1ÅÀº¹¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£