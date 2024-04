◆モデルプレス読者がハマっている漫画トップ10

【モデルプレス=2024/04/30】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、読者の「ハマっている漫画」を調査。アンケート結果をもとにランキング形式でトップ10を発表する。【モデルプレス国民的推しランキング】1位:「名探偵コナン」2位:「ハイキュー!!」3位:「ONE PIECE」4位:「薬屋のひとりごと」5位:「葬送のフリーレン」6位:「呪術廻戦」7位:「ブルーロック」8位:「赤羽骨子のボディガード」9位:「【推しの子】」10位:「キングダム」

調査期間:4月16日〜26日1位は、4月12日に劇場版最新作が公開を迎え一層の盛り上がりを見せ続ける「名探偵コナン」。青山剛昌氏による原作漫画の連載が30周年を迎え、コミックスは105巻、累計発行部数は全世界で2.7億部を記録。TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、その勢いがとどまることを知らない。毎春の劇場版公開も国民的行事のように愛され続け、最新作となる「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」はシリーズ累計観客動員数が1億人を突破する快進撃で話題が絶えず。<あらすじ>ホームズばりの推理力で、大活躍の高校生名探偵・工藤新一。ところがある日、事件を追っていた彼は、妙な薬の力で、なんと子供に戻ってしまった!?仮の名を“江戸川コナン”。見た目は子供、頭脳は大人。その名は名探偵コナン!小さな名探偵が登場だ!集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から連載が開始されたバレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春氏一による「ハイキュー!!」は2位に。2020年7月にて8年半にわたる連載が完結し、コミックス全45巻の累計発行部数は6000万部を突破。2014年から放送がスタートしたTVアニメも、シリーズ第4期「ハイキュー!! TO THE TOP」まで多くの視聴者を魅了してきた。そして2月16日に全国公開された「劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦」は、初日3日間での興行収入は22.3億円、動員は152万人を記録。公開から42日間で動員522万人、興行収入82.6億円を記録しており、「ハイキュー!!」初心者も次々とその沼にハマっている。<あらすじ>ふとしたきっかけでバレーボールに魅せられた少年、日向翔陽。中学3年になった日向は、部員がいない逆風にも負けず、やっとの思いでメンバーを集め、最初で最後の公式戦に出場する。しかしその前に、「コート上の王様」と異名を取る天才プレーヤー・影山飛雄が立ちはだかるのだった。3位は、言わずと知れた国民的漫画「ONE PIECE」。1997年より「週刊少年ジャンプ」にて連載開始した尾田栄一郎氏による同作は、伝説の“海賊王”ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。2021年にコミックスの全世界累計発行部数“5億部”を超え、単行本は“100巻”の大台に乗った。アニメ・映画にとどまらず、Netflixシリーズ実写ドラマ「ONE PIECE」、アイスショー「ONE PIECE ON ICE(ワンピース・オン・アイス)」としてあらゆるコンテンツでエンターテインメントを届けている。<あらすじ>時は大海賊時代。いまや伝説の海賊王G・ロジャーの遺した「ひとつなぎの大秘宝」を巡って、幾人もの海賊達が戦っていた。そんな海賊に憧れる少年ルフィは、海賊王目指して大いなる旅に出る。続いて「薬屋のひとりごと」は4位に浮上。日向夏氏による同名小説を原作とし、後宮を舞台に、薬師で“毒見役”となった少女・猫猫が、毒や薬の知識を駆使し、宮中で起こる様々な難事件を次々に解決する後宮謎解きエンタテインメントだ。「ビッグガンガン」(スクウェア・エニックス)および小学館「サンデーGX」の月刊誌2誌でコミカライズ(作画:ねこクラゲ/構成:七緒一綺/キャラクター原案:しのとうこ)されると、シリーズ累計発行部数は3300万部を突破する人気ぶり。アニメは2023年10月より2クール連続で放送され、稀代の毒好き娘・猫猫による推理劇や、猫猫と美形の宦官・壬氏とのコミカルなやりとりなどが人気を博し、X(旧Twitter)トレンド1位も獲得。また、2025年に第2期の放送も決定し、さらなる盛り上がりを見せている。<あらすじ>花街で薬屋を営む猫猫は、人さらいにかどわかされて後宮に売られ、下女として働くことになった。ある日、“帝の御子の連続死は「呪い」のせい”という噂を聞く。呪いの正体を推理した猫猫が妃たちが暮らす宮へ行くと、上級妃の2人が言い争う声が聞こえてきた。好奇心と知識欲が旺盛で「薬」「毒」と聞くと気持ちが昂る猫猫は、動き始める。そして5位は、「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、原作・山田鐘人氏、作画・アベツカサ氏による漫画「葬送のフリーレン」がランクイン。勇者とそのパーティによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞するなど、漫画ファンの間で旋風を起こしている。<あらすじ>魔王を倒した勇者一行の後日譚ファンタジー魔王を倒した勇者一行の“その後”。魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分がある。彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは―残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは―物語は“冒険の終わり”から始まる。6位:「呪術廻戦」<あらすじ>並みはずれた身体能力を持つ高校生・虎杖悠仁は、祖父が死んだ夜に呪術高専一年の伏黒恵と出会う。彼は、虎杖の持つ“呪物”を回収しに来たというが、ちょうどその“呪物”は虎杖の先輩らによって封印が解かれていた。“呪物”が引き寄せた、呪いの化け物に襲われる先輩たち…そこに虎杖と伏黒が駆けつける。7位:「ブルーロック」<あらすじ>全国高校サッカー選手権の県大会決勝。高校2年生のフォワード潔 世一は、ゴール前で味方にパスを出してしまったことによって全国大会への道を絶たれる。そんな彼のもとに“ブルーロック(青い監獄)”への招待状が届く。日本がW杯で優勝するため、300人の高校生世代フォワードの中から、たった1人の“世界一のストライカー”となるエゴイストを作り出す施設だった。狭い部屋に集められた潔たちは、12人から1人の脱落者を決める入寮テストに挑む。8位:「赤羽骨子のボディガード」奴らの狙いはただひとつ、赤羽骨子を殺すこと――。錚々児高校3年4組・威吹荒邦はある日、クラスメイトで幼馴染の赤羽骨子が殺し屋から命を狙われていることを知る。そして彼に託された使命は、赤羽に知られることなく1年間守り抜き、無事に高校を卒業させること。こうして秘密のボディガード学園生活が始まった!しかし「3年4組」にはさらなる秘密があって…?9位:「【推しの子】」<あらすじ>「この芸能界において嘘は武器だ」――地方都市で、産婦人科医として働くゴロー。芸能界とは無縁の日々。一方、彼の“推し”のアイドル・星野アイは、スターダムを上り始めていた。そんな二人が“最悪”の出会いを果たし、運命が動き出す…!?10位:「キングダム」<あらすじ>時は紀元前――。いまだ一度も統一されたことのない中国大陸は、500年の大戦争時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信は、自らの腕で天下に名を成すことを目指す。SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2023年の“ベスト胸キュン男子”」や毎年恒例「私服がオシャレな男性芸能人TOP20」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】