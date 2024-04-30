ベーシストMINA、メジャーデビュー曲「天上天下唯我独尊」MVティザーおよび歌詞先行公開
ベーシストMINAが、ユニバーサルミュージック内Polydor Recordsより2024年5月10日にメジャーデビューする。デビュー曲にしてオリジナル楽曲「天上天下唯我独尊」の歌詞全編が、歌詞サイトにて先行公開された。
◆MINA(ミナ) 動画 / 画像
「天上天下唯我独尊」はMINA自身が作詞作曲を手掛けたデビュー曲だ。その歌詞には、ポップな中に最大級の自己愛が隠されているとのこと。気分が落ち込んだ時、大事な瞬間に背中を押してくれるようなファイトソングに仕上がった。
■1stデジタルシングル「天上天下唯我独尊」
▼ Pre-add/Pre-saveリンク
https://lnk.to/mina_ttyd
▼歌詞先行公開
・うたまっぷ：https://www.utamap.com/showkasi.php?surl=k-240430-001
・UtaTen：https://utaten.com/lyric/mi24042313/
・歌ネット：https://www.uta-net.com/song/353510/
関連リンク
◆MINA オフィシャルTikTok
◆MINA オフィシャルX｜Twitter
◆MINA オフィシャルInstagram