ウェスティンホテル東京で、2024年6月1日(土)から8月31日(土)まで夏の涼を感じる彩り豊かな季節限定メニューが登場!

22階スカイバー「エスカリエ」ではカクテル感覚で大人の味を楽しめる3種類の『サマーグラニテ』を、1階ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」では素材の味を活かして作る『ホテルメイドサマーゼリー』が提供されます。

提供期間: 2024年6月1日(土)〜 2024年8月31日(土)

場所:ウェスティンホテル東京

スカイバー「エスカリエ」の夏季限定ドリンク

場所:スカイバー「エスカリエ」22F

時間:火曜 〜 木曜日12:00〜22:30(LO)

金・土・日・祝日12:00〜23:30(LO)※定休日:月曜日(祝日は除く)

暑い夏の訪れを前に、ラムやシャンパーニュをベースにしたひんやり冷たい『サマーグラニテ』と、見た目も華やかなパーティードリンク「Punch Punch Party」を3種楽しめます。

シャンパーニュとレモン

料金:1,200円(税・サービス料込)

さわやかなレモンの香りと、すっきりとしたシャンパーニュが大人の味わい豊かなグラニテ。

ひんやりとした口どけが楽しめます。

カシスとオレンジ

料金:1,200円(税・サービス料込)

フルーティーな香りが魅力的なカシスのリキュールに、オレンジの味わいがマッチしたグラニテ。

味わい豊かなカシスと華やかなオレンジのハーモニーを感じられるフルーティーな味わいです。

ラムとパッションフルーツ

料金:1,200円(税・サービス料込)

パッションフルーツの風味や酸味をご芳醇な香りのバニララムと、鮮やかなパッションフルーツが楽しめる南国を感じられるグラニテです。

Punch Punch / Party Punch Bowl

料金:各10,000円(税・サービス料込)

大きなボウルにベースとなるリキュールやウイスキーと氷を入れ、フレッシュフルーツを大胆に使った数名でシェアして楽しめる、華やかな夏のアルコールドリンク。

Punch Drink

料金:各2,500円(税・サービス料込)

SUIKA BowlHAKUTO PunchMANGO Party

Punch Bowl各種メニューが、1杯から楽しめます。

「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」のサマーコレクション

場所:「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」1F

時間:10:00 〜 20:00

夏にぴったりの、季節のフルーツやゼリーとの相性が良い素材を組み合わせた3種類の「ホテルメイドサマーゼリー」

グレープフルーツ、ライチとプチトマトのゼリー

料金: 860円(税込)

ライチゼリーをベースにし、トマトやグレープフルーツの爽やかさを味わうフルーツサラダのようなゼリー。

ベリーのゼリー

料金: 各860円(税込)

贅沢にベリーをつかったおいしさをギュッと閉じ込め果実そのままの美味しさが味わえる瑞々しい甘さのゼリー。

コーヒーゼリー&マスカルポーネクリーム

料金: 各860円(税込)

コーヒーゼリー&マスカルポーネクリームは香り豊かなコーヒーゼリーとマスカルポーネクリームに合わせた、キャラメルソースがハーモニーを奏でる滑らかな口溶けのクリームが楽しめるコーヒーゼリーです。

5種類のゼリーコレクション

料金: 3,200円(税込)

左から、ラフランス、ピオーネ、白桃、マンゴー、 ストロベリー(イメージ)

ピオーネ、ラフランス、ストロベリー、マンゴー、白桃の彩り鮮やかなゼリーをフルート型のカップに入れ5種類のアソートで提供。

皆目も華やかな、果汁たっぷりの、夏のギフトにおすすめです。

ジェラート&シャーベット

ジェラート 料金: 各550円(税込)

ヘーゼルナッツチョコレート ジェラートアールグレイ ジェラートバニラ ジェラート

シャーベット 料金: 各600円(税込)

レモンヨーグルト シャーベットエキゾチックパッションシ シャーベットラズベリーライチ シャーベット

ウェスティンホテル東京オリジナルの風味豊かなジェラートとオリジナルレシピのシャーベットも提供されます。

夏の涼を感じる彩り豊かな季節限定の「サマーグラニテ」と「ホテルメイドサマーゼリー」。

ウェスティンホテル東京にて、2024年6月1日(土)〜 2024年8月31日(土)までの期間限定で提供されます。

