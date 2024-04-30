21:00
南アフリカ貿易収支（3月）
予想　165.0億ランド　前回　140.0億ランド

メキシコ実質GDP（2024年 第1四半期）
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)
予想　N/A　前回　2.5%（前年比)

ブラジル雇用統計（3月）
予想　N/A　前回　7.8%（失業率)

21:30
カナダ実質GDP（2月）
予想　0.3%　前回　0.6%（前月比)
予想　N/A　前回　0.9%（前年比)

米雇用コスト指数（2024年 第1四半期）
予想　1.0%　前回　0.9%（前期比)

22:00
米住宅価格指数（2月）
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想　6.70%　前回　6.59%（前年比)

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）
予想　45.1　前回　41.4

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想　104.0　前回　104.7

1日
6:00　
NZ中銀半期に1度の金融安定報告

米FOMC開催（1日目、5月1日まで）

米主要企業決算
マクドナルド、3Ｍ、コカコーラ、ＡＭＤ、ペイパル、アマゾンドットコム、スターバックス

※予定は変更されることがあります。