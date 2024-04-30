ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

南アフリカ貿易収支（3月）

予想 165.0億ランド 前回 140.0億ランド



メキシコ実質GDP（2024年 第1四半期）

予想 N/A 前回 0.1%（前期比)

予想 N/A 前回 2.5%（前年比)



ブラジル雇用統計（3月）

予想 N/A 前回 7.8%（失業率)



21:30

カナダ実質GDP（2月）

予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)

予想 N/A 前回 0.9%（前年比)



米雇用コスト指数（2024年 第1四半期）

予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)



22:00

米住宅価格指数（2月）

予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）

予想 6.70% 前回 6.59%（前年比)



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）

予想 45.1 前回 41.4



23:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）

予想 104.0 前回 104.7



1日

6:00

NZ中銀半期に1度の金融安定報告



米FOMC開催（1日目、5月1日まで）



米主要企業決算

マクドナルド、3Ｍ、コカコーラ、ＡＭＤ、ペイパル、アマゾンドットコム、スターバックス



※予定は変更されることがあります。

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