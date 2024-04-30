ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南アフリカ貿易収支（3月）
予想 165.0億ランド 前回 140.0億ランド
メキシコ実質GDP（2024年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 2.5%（前年比)
ブラジル雇用統計（3月）
予想 N/A 前回 7.8%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（2月）
予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 0.9%（前年比)
米雇用コスト指数（2024年 第1四半期）
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
22:00
米住宅価格指数（2月）
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想 6.70% 前回 6.59%（前年比)
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）
予想 45.1 前回 41.4
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想 104.0 前回 104.7
1日
6:00
NZ中銀半期に1度の金融安定報告
米FOMC開催（1日目、5月1日まで）
米主要企業決算
マクドナルド、3Ｍ、コカコーラ、ＡＭＤ、ペイパル、アマゾンドットコム、スターバックス
※予定は変更されることがあります。
南アフリカ貿易収支（3月）
予想 165.0億ランド 前回 140.0億ランド
メキシコ実質GDP（2024年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 2.5%（前年比)
ブラジル雇用統計（3月）
予想 N/A 前回 7.8%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（2月）
予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 0.9%（前年比)
米雇用コスト指数（2024年 第1四半期）
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
22:00
米住宅価格指数（2月）
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想 6.70% 前回 6.59%（前年比)
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）
予想 45.1 前回 41.4
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想 104.0 前回 104.7
1日
6:00
NZ中銀半期に1度の金融安定報告
米FOMC開催（1日目、5月1日まで）
米主要企業決算
マクドナルド、3Ｍ、コカコーラ、ＡＭＤ、ペイパル、アマゾンドットコム、スターバックス
※予定は変更されることがあります。