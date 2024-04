アーティスト・Aimerが2024年6月5日(水)にリリースする新作E.P.『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』より、新アーティスト写真&アートワークが公開された。4月からテレビドラマが放送中で、5月31日(金)には永野芽衣・高橋文哉が出演する映画の公開も決定しているTBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』主題歌・映画『からかい上手の高木さん』主題歌「遥か」をはじめ、2月に公開された主演・土屋太鳳、佐久間大介、金子ノブアキ出演の新感覚サスペンス・スリラー映画『マッチング』主題歌「800」、そして世界的大ヒットゲーム『原神』の中国ビリビリで配信されたオンラインイベント「原神新春会 2024」で歌われた「End of All」といった2024年に発表された新曲3曲に加え、6月からスタートする海外ワンマンライブツアー「Aimer 3 nuits tour 2024」のために再アレンジされたAimerの人気楽曲「Ref:rain」のアナザーバージョン「Ref:rain -3 nuits ver.-」も収録された、2024年初のCDパッケージとなる。

「Ref:rain -3 nuits ver.-」Music Videoを収録したBlu-rayを同梱した、通常のCDの約4枚分の大きさの特装オリジナルパッケージ仕様の初回生産限定盤(CD+BD)と通常盤(CD)の2仕様にてリリースされる。さらに、各CDショップにて購入すると、店舗別のオリジナル特典もプレゼントされる。初回生産限定盤通常盤Aimerの新作E.P.『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』は、2024年6月5日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。