多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが、5枚目の日本オリジナルアルバム『DIVE』を7月17日に発売することが決定した。あわせて新ビジュアルも公開された。前作『Celebrate』以来2年ぶりとなる日本オリジナルアルバムは、水をテーマにした作品。日本デビュー7周年を迎え、たくさんの夢を叶えてきたTWICEが、さらなる進化を見せるため、新たなステージに「DIVE(=飛び込む)する」をコンセプトに制作された。

この日公開された新アーティスト写真は、キラキラと反射する水面にまるで女神のようなTWICEが視線を向ける、息をのむような美しさのビジュアルとなっている。今作は初回限定盤A(CD+DVD)、初回限定盤B(CD)、通常盤(CD)、ONCE JAPAN限定盤(CD)、メンバーソロジャケット盤(CD/全9種)でリリース。CDは全形態共通で10曲の収録が予定されている。リリース日前後には、7月13・14日に大阪・ヤンマースタジアム長居、7月20・21日に東京・味の素スタジアム、7月27・28日に神奈川・日産スタジアムで『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』を開催することも決まっている。