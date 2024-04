歌手・Liyuu、シングル「No Complete」8月28日発売決定！表題曲はTVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中国上海出身で国内外問わずグローバルに活躍中の歌手Liyuu(読み:リーユウ)の5thシングル「No Complete」の発売が、8月28日に決定した。

全国三か所を巡るLiyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」の千秋楽・愛知公演にて5thシングルのリリースがサプライズ発表され、さらに表題曲「No Complete」は、2024年7月より放送開始予定のTVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌になることも解禁。またシングルリリースを記念して、東京・大阪のみならずオンラインでのリリースイベントの開催も決定。そして、Liyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」の中国公演開催も発表され、6月下旬にLiyuuの地元上海での公演が決定。今後の活動にも是非注目してほしい。

●ライブ情報Liyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」中国公演開催決定!2024年6月下旬 上海詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

●リリース情報

Liyuu 5thシングル

TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌

「No Complete」

8月28日発売

【初回限定盤(CD+BD)】

品番:LACM-34599

価格:¥2,640(税込)

<CD>

01. No Complete (TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲:大熊淳生 (Arte Refact)

02. タイトル未定

03. No Complete (instrumental)

04. タイトル未定 (instrumental)

<BD>

01. No Complete Music Clip

02. Making of No Complete Music Clip

初回生産分封入特典:フォトカード (全3種のうちランダムで1種)

【通常盤】

品番:LACM-24599

価格:¥1,320(税込)

<CD>

01. No Complete (TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲:大熊淳生 (Arte Refact)

02. タイトル未定

03. No Complete (instrumental)

04. タイトル未定 (instrumental)

TVアニメ『この世界は不完全すぎる』 描き下ろしイラスト長帯仕様

店舗特典情報

アニメイト:L判ブロマイド&缶バッジ(56mm)

Amazon:メガジャケ(各形態別)

amiami(オンラインショップ):L判ブロマイド

ゲーマーズ

【初回限定盤】L判ブロマイド&缶バッジ(56mm)

【通常盤】L判ブロマイド

A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART:2L判ブロマイド

ソフマップ・アニメガ

【初回限定盤】L判ブロマイド&アクリルコースター(76mm)

【通常盤】L判ブロマイド

TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング: L判ブロマイド

Neowing:L判ブロマイド

楽天ブックス:L判ブロマイド&缶バッジ(57mm)

※全て異なるアーティスト写真を使用したデザインとなります。

※一部実施のない店舗もございます。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

Liyuuオフィシャルファンクラブ「YuU Koi Days」Official Online Store

ファンクラブ限定予約特典:フォトカード(初回限定盤・通常盤別)

●イベント情報

リリースイベント

2024年7月24日(水)インターネットサイン会 / YouTubeリミスタ公式チャンネル

2024年8月25日(日) フリーライブ&サイン会 / あべのキューズモール 3Fスカイコート

2024年8月27日(火)フリーライブ&サイン会 / 池袋・サンシャインシティ 噴水広場

2024年8月28日(水)店頭抽選会イベント / AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペース

2024年9月25日(水) 1対1オンラインおしゃべり会 / WithLIVE

●作品情報

TVアニメ『この世界は不完全すぎる』



2024年7月より毎週金曜日“アニメイズム”枠

TBS・MBS・BS-TBSで放送開始予定

【スタッフ】

原作:左藤真通『この世界は不完全すぎる』(講談社「コミックDAYS」連載)

監督:馬引 圭

シリーズ構成・脚本:ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン:赤堀重雄

美術監督:田尻健一(ムクオスタジオ)

色彩設計:鈴木咲絵(FINE COLORS)

撮影監督:大槻綾子(アニモキャラメル)

編集:小野寺絵美

音響監督:高寺たけし

音楽:岩橋星実(Elements Garden)、笠井雄太(Elements Garden)、堀川大翼(Elements Garden)

アニメーション制作:100studio×studioぱれっと

製作:『この世界は不完全すぎる』製作委員会

【CAST】

ハガ:石川界人

ニコラ:矢野妃菜喜

アマノ:川島零士

アキラ:高橋李依

Ⓒ左藤真通・講談社/『この世界は不完全すぎる』製作委員会

