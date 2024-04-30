歌手・Liyuu、シングル「No Complete」8月28日発売決定！表題曲はTVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌に決定！

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中国上海出身で国内外問わずグローバルに活躍中の歌手Liyuu(読み：リーユウ)の5thシングル「No Complete」の発売が、8月28日に決定した。

全国三か所を巡るLiyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」の千秋楽・愛知公演にて5thシングルのリリースがサプライズ発表され、さらに表題曲「No Complete」は、2024年7月より放送開始予定のTVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌になることも解禁。またシングルリリースを記念して、東京・大阪のみならずオンラインでのリリースイベントの開催も決定。そして、Liyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」の中国公演開催も発表され、6月下旬にLiyuuの地元上海での公演が決定。今後の活動にも是非注目してほしい。

●ライブ情報Liyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」中国公演開催決定！2024年6月下旬 上海詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

●リリース情報

Liyuu 5thシングル

TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌

「No Complete」

8月28日発売

【初回限定盤（CD＋BD）】

品番：LACM-34599

価格：￥2,640（税込）

＜CD＞

01. No Complete (TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲：大熊淳生 (Arte Refact)

02. タイトル未定

03. No Complete (instrumental)

04. タイトル未定 (instrumental)

＜BD＞

01. No Complete Music Clip

02. Making of No Complete Music Clip

初回生産分封入特典：フォトカード (全3種のうちランダムで1種)

【通常盤】

品番：LACM-24599

価格：￥1,320（税込）

＜CD＞

01. No Complete (TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲：大熊淳生 (Arte Refact)

02. タイトル未定

03. No Complete (instrumental)

04. タイトル未定 (instrumental)

TVアニメ『この世界は不完全すぎる』 描き下ろしイラスト長帯仕様

店舗特典情報

アニメイト：L判ブロマイド＆缶バッジ(56mm)

Amazon：メガジャケ(各形態別)

amiami(オンラインショップ)：L判ブロマイド

ゲーマーズ

【初回限定盤】L判ブロマイド＆缶バッジ(56mm)

【通常盤】L判ブロマイド

A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：2L判ブロマイド

ソフマップ・アニメガ

【初回限定盤】L判ブロマイド＆アクリルコースター(76mm)

【通常盤】L判ブロマイド

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/TSUTAYAオンラインショッピング： L判ブロマイド

Neowing：L判ブロマイド

楽天ブックス：L判ブロマイド＆缶バッジ(57mm)

※全て異なるアーティスト写真を使用したデザインとなります。

※一部実施のない店舗もございます。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

Liyuuオフィシャルファンクラブ「YuU Koi Days」Official Online Store

ファンクラブ限定予約特典：フォトカード(初回限定盤・通常盤別)

詳細はこちら

https://www.lantis.jp/artist/liyuu/news.html

●イベント情報

リリースイベント

2024年7月24日(水)インターネットサイン会 / YouTubeリミスタ公式チャンネル

2024年8月25日(日) フリーライブ＆サイン会 / あべのキューズモール ３Fスカイコート

2024年8月27日(火)フリーライブ＆サイン会 / 池袋・サンシャインシティ 噴水広場

2024年8月28日(水)店頭抽選会イベント / AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペース

2024年9月25日(水) 1対1オンラインおしゃべり会 / WithLIVE

詳細はこちら

https://www.lantis.jp/artist/liyuu/news.html

●作品情報

TVアニメ『この世界は不完全すぎる』



2024年7月より毎週金曜日“アニメイズム”枠

TBS・MBS・BS-TBSで放送開始予定

【スタッフ】

原作：左藤真通『この世界は不完全すぎる』（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：馬引 圭

シリーズ構成・脚本：ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン：赤堀重雄

美術監督：田尻健一（ムクオスタジオ）

色彩設計：鈴木咲絵（FINE COLORS）

撮影監督：大槻綾子（アニモキャラメル）

編集：小野寺絵美

音響監督：高寺たけし

音楽：岩橋星実（Elements Garden）、笠井雄太（Elements Garden）、堀川大翼（Elements Garden）

アニメーション制作：100studio×studioぱれっと

製作：『この世界は不完全すぎる』製作委員会

【CAST】

ハガ：石川界人

ニコラ：矢野妃菜喜

アマノ：川島零士

アキラ：高橋李依

Ⓒ左藤真通・講談社／『この世界は不完全すぎる』製作委員会

関連リンク

Liyuuオフィシャルサイト

http://liyuu0109.com/

TVアニメ『この世界は不完全すぎる』公式サイト

https://konofuka.com/