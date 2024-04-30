歌手・Liyuu、シングル「No Complete」8月28日発売決定！表題曲はTVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌に決定！
中国上海出身で国内外問わずグローバルに活躍中の歌手Liyuu(読み：リーユウ)の5thシングル「No Complete」の発売が、8月28日に決定した。
全国三か所を巡るLiyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」の千秋楽・愛知公演にて5thシングルのリリースがサプライズ発表され、さらに表題曲「No Complete」は、2024年7月より放送開始予定のTVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌になることも解禁。またシングルリリースを記念して、東京・大阪のみならずオンラインでのリリースイベントの開催も決定。そして、Liyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」の中国公演開催も発表され、6月下旬にLiyuuの地元上海での公演が決定。今後の活動にも是非注目してほしい。
Liyuu Concert TOUR2024「My Soaring Heart」中国公演開催決定！
2024年6月下旬 上海
詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
●リリース情報
Liyuu 5thシングル
TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌
「No Complete」
8月28日発売
【初回限定盤（CD＋BD）】
品番：LACM-34599
価格：￥2,640（税込）
＜CD＞
01. No Complete (TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌)
作詞・作曲・編曲：大熊淳生 (Arte Refact)
02. タイトル未定
03. No Complete (instrumental)
04. タイトル未定 (instrumental)
＜BD＞
01. No Complete Music Clip
02. Making of No Complete Music Clip
初回生産分封入特典：フォトカード (全3種のうちランダムで1種)
【通常盤】
品番：LACM-24599
価格：￥1,320（税込）
＜CD＞
01. No Complete (TVアニメ『この世界は不完全すぎる』オープニング主題歌)
作詞・作曲・編曲：大熊淳生 (Arte Refact)
02. タイトル未定
03. No Complete (instrumental)
04. タイトル未定 (instrumental)
TVアニメ『この世界は不完全すぎる』 描き下ろしイラスト長帯仕様
店舗特典情報
アニメイト：L判ブロマイド＆缶バッジ(56mm)
Amazon：メガジャケ(各形態別)
amiami(オンラインショップ)：L判ブロマイド
ゲーマーズ
【初回限定盤】L判ブロマイド＆缶バッジ(56mm)
【通常盤】L判ブロマイド
A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：2L判ブロマイド
ソフマップ・アニメガ
【初回限定盤】L判ブロマイド＆アクリルコースター(76mm)
【通常盤】L判ブロマイド
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/TSUTAYAオンラインショッピング： L判ブロマイド
Neowing：L判ブロマイド
楽天ブックス：L判ブロマイド＆缶バッジ(57mm)
※全て異なるアーティスト写真を使用したデザインとなります。
※一部実施のない店舗もございます。
※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。
※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。
Liyuuオフィシャルファンクラブ「YuU Koi Days」Official Online Store
ファンクラブ限定予約特典：フォトカード(初回限定盤・通常盤別)
詳細はこちら
https://www.lantis.jp/artist/liyuu/news.html
●イベント情報
リリースイベント
2024年7月24日(水)インターネットサイン会 / YouTubeリミスタ公式チャンネル
2024年8月25日(日) フリーライブ＆サイン会 / あべのキューズモール ３Fスカイコート
2024年8月27日(火)フリーライブ＆サイン会 / 池袋・サンシャインシティ 噴水広場
2024年8月28日(水)店頭抽選会イベント / AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペース
2024年9月25日(水) 1対1オンラインおしゃべり会 / WithLIVE
詳細はこちら
https://www.lantis.jp/artist/liyuu/news.html
●作品情報
TVアニメ『この世界は不完全すぎる』
2024年7月より毎週金曜日“アニメイズム”枠
TBS・MBS・BS-TBSで放送開始予定
【スタッフ】
原作：左藤真通『この世界は不完全すぎる』（講談社「コミックDAYS」連載）
監督：馬引 圭
シリーズ構成・脚本：ヤスカワショウゴ
キャラクターデザイン：赤堀重雄
美術監督：田尻健一（ムクオスタジオ）
色彩設計：鈴木咲絵（FINE COLORS）
撮影監督：大槻綾子（アニモキャラメル）
編集：小野寺絵美
音響監督：高寺たけし
音楽：岩橋星実（Elements Garden）、笠井雄太（Elements Garden）、堀川大翼（Elements Garden）
アニメーション制作：100studio×studioぱれっと
製作：『この世界は不完全すぎる』製作委員会
【CAST】
ハガ：石川界人
ニコラ：矢野妃菜喜
アマノ：川島零士
アキラ：高橋李依
Ⓒ左藤真通・講談社／『この世界は不完全すぎる』製作委員会
関連リンク
Liyuuオフィシャルサイト
http://liyuu0109.com/
TVアニメ『この世界は不完全すぎる』公式サイト
https://konofuka.com/