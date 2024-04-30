　本日の日経平均株価は、米株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比470円高の3万8405円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、3300万株を上限とする自社株買いを実施するコマツ <6301> [東証Ｐ]、25年3月期営業益予想は3％増で7円増配を見込むマックス <6454> [東証Ｐ]、1株から5株への株式分割と自社株買いなどが好感された日立 <6501> [東証Ｐ]、25年3月期の連続最高益更新計画がポジティブ視された三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、アクティビストによる株取得で株高思惑が急浮上した住友商事 <8053> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]、西川計測 <7500> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2153> Ｅ・ＪＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2875> 東洋水　　　　東Ｐ　食料品
<3482> ロードスター　東Ｐ　不動産業
<4204> 積水化　　　　東Ｐ　化学
<4568> 第一三共　　　東Ｐ　医薬品
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学

<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6458> 新晃工　　　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<7148> ＦＰＧ　　　　東Ｐ　証券商品先物
<7199> プレミアＧ　　東Ｐ　その他金融業

<7500> 西川計測　　　東Ｓ　卸売業
<7740> タムロン　　　東Ｐ　精密機器
<7850> 総合商研　　　東Ｓ　その他製品
<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業

<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8155> 三益半導　　　東Ｐ　金属製品
<8708> アイザワ証Ｇ　東Ｐ　証券商品先物
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8766> 東京海上　　　東Ｐ　保険業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9682> ＤＴＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業


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