本日の【上場来高値更新】 コマツ、日立など38銘柄 本日の【上場来高値更新】 コマツ、日立など38銘柄



本日の日経平均株価は、米株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比470円高の3万8405円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、3300万株を上限とする自社株買いを実施するコマツ <6301> [東証Ｐ]、25年3月期営業益予想は3％増で7円増配を見込むマックス <6454> [東証Ｐ]、1株から5株への株式分割と自社株買いなどが好感された日立 <6501> [東証Ｐ]、25年3月期の連続最高益更新計画がポジティブ視された三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、アクティビストによる株取得で株高思惑が急浮上した住友商事 <8053> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]、西川計測 <7500> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ サービス業

<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業

<2875> 東洋水 東Ｐ 食料品

<3482> ロードスター 東Ｐ 不動産業

<4204> 積水化 東Ｐ 化学

<4568> 第一三共 東Ｐ 医薬品

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品

<4992> 北興化 東Ｓ 化学



<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品

<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品

<6301> コマツ 東Ｐ 機械

<6454> マックス 東Ｐ 機械

<6458> 新晃工 東Ｐ 機械

<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器

<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器

<7148> ＦＰＧ 東Ｐ 証券商品先物

<7199> プレミアＧ 東Ｐ その他金融業



<7500> 西川計測 東Ｓ 卸売業

<7740> タムロン 東Ｐ 精密機器

<7850> 総合商研 東Ｓ その他製品

<7994> オカムラ 東Ｐ その他製品

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業

<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業

<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業

<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業

<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業



<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業

<8155> 三益半導 東Ｐ 金属製品

<8708> アイザワ証Ｇ 東Ｐ 証券商品先物

<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業

<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業

<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9368> キムラユニテ 東Ｓ 倉庫運輸関連

<9682> ＤＴＳ 東Ｐ 情報・通信業





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