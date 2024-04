BiSが5月1日に、最新アルバム『NEVER MiND』に収録されている「R.U.N」「Sakura」「悲しみを纏う男たちの行進」の3曲を現在のメンバー構成に合わせたリミックス音源「NEW TYPE Ver.」として配信スタートする。約4年振りにリリースされたアルバム『NEVER MiND』リリース翌週にメンバー1名がグループを脱退したことを受け、現在の5人体制に合わせて音源をリミックス。

リリース情報



■「R.U.N (NEW TYPE Ver.)」/「Sakura(NEW TYPE Ver.)」/「悲しみを纏う男たちの行進(NEW TYPE Ver.)」2024年5月1日(水)配信リリース各配信サイトhttps://bis.lnk.to/nevermindnewtype■配信アルバム『NEVER MiND (NEW TYPE Ver.)』2024年9月4日(水)発売予定【収録曲】1.R.U.N (NEW TYPE Ver.)2.STiLL BE CHiLD (NEW TYPE Ver.)3.Olenimorph, Ole (NEW TYPE Ver.)4.イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム (NEW TYPE Ver.)5.LAZY DANCE (NEW TYPE Ver.)6.なまえをよんで (NEW TYPE Ver.)7.青風 (NEW TYPE Ver.)8.僕の目を見つめて 君の世界になりたい (NEW TYPE Ver.)9.悲しみを纏う男たちの行進 (NEW TYPE Ver.)10.Sakura (NEW TYPE Ver.)11.NO CHOiCE (NEW TYPE Ver.)■クラウン ミュージック ストア限定商品(全9商品)【イベント参加権付き商品】 銑NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【リアル13時の部】・価格:¥4,000(税込)/¥3,636(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲1.R.U.N (NEW TYPE Ver.)2.STiLL BE CHiLD (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定3.Olenimorph, Ole (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信予定4.イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信予定5.LAZY DANCE (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定6.なまえをよんで (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定7.青風 (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信予定8.僕の目を見つめて 君の世界になりたい (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信予定9.悲しみを纏う男たちの行進 (NEW TYPE Ver.)10.Sakura (NEW TYPE Ver.)11.NO CHOiCE (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定※9月4日配信予定・特典:NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとレーベルの担当ディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベントにご招待(30名)。2024/7/27(土)都内某所13時スタートの部・楽曲追加予定日:7/3、9/4 ※先行配信楽曲・数量限定:30・販売期間:6/10〜6/30NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【リアル15時の部】・価格:¥4,000(税込)/¥3,636(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとレーベルの担当ディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベントにご招待(30名)。2024/7/27(土)都内某所15時スタートの部・楽曲追加予定日:7/3、9/4・数量限定:30・販売期間:6/10〜6/30NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【配信13時の部】・価格:¥3,300(税込)/¥3,000(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベント配信視聴。2024/7/27(土)13時スタートの部・楽曲追加予定日:7/3、9/4・販売期間:6/10〜6/30NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【配信15時の部】・価格:¥3,300(税込)/¥3,000(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベント配信視聴。2024/7/27(土)15時スタートの部・楽曲追加予定日:7/3、9/4・販売期間:6/10〜6/30【メンバー別コメント動画付き商品】ァ銑NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) イコ・ムゲンノカナタ BOX・価格:¥3,500(税込)/¥3,182(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:イコ・ムゲンノカナタが購入者の名前を呼ぶコメント動画(30名限定)・楽曲追加予定日:7/3、9/4・数量限定:30・販売期間:6/10〜6/30NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) クレナイ・ワールズエンド BOX・価格:¥3,500(税込)/¥3,182(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:クレナイ・ワールズエンドが購入者の名前を呼ぶコメント動画(30名限定)・楽曲追加日:7/3、9/4・数量限定:30・販売期間:6/10〜6/30NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) トギー BOX・価格:¥3,500(税込)/¥3,182(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:トギーが購入者の名前を呼ぶコメント動画(30名限定)・楽曲追加予定日:7/3、9/4・数量限定:30・販売期間:6/10〜6/30NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) ナノ3 BOX・価格:¥3,500(税込)/¥3,182(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:ナノ3が購入者の名前を呼ぶコメント動画(30名限定)・楽曲追加予定日:7/3、9/4・数量限定:30・販売期間:6/10〜6/30NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) ヒューガー BOX・価格:¥3,500(税込)/¥3,182(税抜)・発売日:2024/6/10・収録曲:同上・特典:ヒューガーが購入者の名前を呼ぶコメント動画(30名限定)・楽曲追加予定日:7/3、9/4・数量限定:30・販売期間:6/10〜6/30