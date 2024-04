tonari no Hanakoが、5月29日に新曲「あの手この手で feat. 大塚紗英」をリリースすることを発表した。本日行われた<大塚紗英3rd LIVE「三度目のロマンス!」>にtonari no Hanakoがゲスト出演し、自身の楽曲に加え、大塚紗英の楽曲「吸いがら」を披露。さらに、新曲が大塚をゲストボーカルに迎えた「あの手この手で feat. 大塚紗英」であることを発表し、初披露した。

「あの手この手で feat. 大塚紗英」



2024年5月29日(水)配信リリース

各配信サイト:https://lnk.to/ThisWayAndThat

Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン応募フォーム

https://form.run/@cr-ThisWayAndThat

<tonari no Hanakoリリース記念ワンマンライブ「あの手この手で楽しませたいの」>

2024年6月14日

18:30 OPEN/19:00 START

GUEST:大塚紗英

チケット先行予約期間:4月30日(火)21:00〜5月14日(火)23:59

購入URL:https://eplus.jp/tonarinohanako/

<大塚紗英「おさかなツアー!」>

5月31日(金) お … 大宮・音楽準備室

19:00 OPEN/19:30 START



6月2日(日) さ … 札幌・JAMUSICA

13:00 OPEN/13:30 START



6月8日(土) か … 金沢・Live House Tsudoh

16:30 OPEN/17:00 START



6月15日(土) な … 名古屋・PARADISE CAFE21

18:30 OPEN/19:00 START



6月23日(日)おーさか … 大阪・カルダモンカフェ

16:30 OPEN/17:00 START



6月29日(土) な … 那覇 MusicVideo撮影/場所、時間:調整中

この曲は、8bitのゲーム音でtonari no Hanako節が炸裂した毒のある歌詞がポップにかわいく表現され、声優としても活躍する大塚紗英を最大限に表したセリフパートもある。tonari no Hanakoの新境地となる1曲だ。大塚紗英は「「あの手この手で」は、ラジオでの共演や、その後のプライベートで一緒に過ごした時間をインスピレーションに、ameさんがつくってくださった曲です! 独特な歌詞の世界観で女の子の可愛さと強さが表現されている作品だと感じました。沢山の方に聞いてもらえたら嬉しいです!」とコメントしている。リリースにあたりtonari no Hanakoの3人と大塚紗英が映るアーティスト写真も公開。本日から、抽選でtonari no Hanakoのビジュアル担当Hanakoと大塚紗英のアンニュイな表情が印象的なジャケットを使用したステッカーが当たるPre-Add / Pre-Saveキャンペーンもスタートしている。さらにtonari no Hanakoは、「あの手この手で feat. 大塚紗英」のリリースを記念したワンマンライブ<あの手この手で楽しませたいの>を6月14日に原宿ストロボカフェにて行う。この公演には大塚紗英がゲスト出演するとのことだ。