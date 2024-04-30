Awichが、韓国HIPHOPのYouTubeチャンネル『dingo freestyle』による企画”Killing Verse”へ登場した。代表曲「Queendom」の韓国語バージョン、「Bad Bitch 美学Korean Remix」はLANAに加えて韓国のラッパー・CAMO、Lil Cherry、LIM KIMを迎え、日韓コラボレーションで披露した。

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Awichはこれまで、SE SO NEONのキュレーションコンサート出演や、『dingo freestyle』独占インタビュー出演、CAMO楽曲へのフィーチャリング参加など、積極的に韓国でも活動してきた。

“KILLING VERSE”登場映像は、1テイクで5曲を披露したもの。自身の半生をリリックに込めた代表曲「Queendom」を韓国語で披露した幕開けから、最後は日本でもバイラルヒットを記録した女性ラッパーによる「Bad Bitch 美学 Remix」を披露。同曲では日本からオリジナルメンバーのLANAを招いたほか、韓国の気鋭女性ラッパー＆アーティストのCAMO、Lil Cherry、LIM KIMの3人が参加。国境を越えた日韓コラボレーションREMIXが実現している。

Awichはこの後、5月5日に韓国で開催されるフェス＜HIPHOPPLAYA＞にも出演する予定だ。


■＜THE UNION TOUR2024＞

4月27日(土)　Zepp Namba(OSAKA)
open17:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
4月28日(日)　広島CLUB QUATTRO
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
5月02日(木)　Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
（問）WESS 011-614-9999
5月09日(木)　Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
5月11日(土)　仙台PIT
open17:00 / start18:00
（問）GIP　https://www.gip-web.co.jp/t/info
5月17日(金)　Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月23日(木)　Zepp Haneda(TOKYO)
open18:00 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
1階スタンディング ￥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 ￥7,800 (税込・入場時別途ドリンク代) ※Zepp公演のみ

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