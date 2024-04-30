Awich、『dingo freestyle』の人気企画“Killing Verse”で日韓コラボを披露
Awichが、韓国HIPHOPのYouTubeチャンネル『dingo freestyle』による企画”Killing Verse”へ登場した。代表曲「Queendom」の韓国語バージョン、「Bad Bitch 美学Korean Remix」はLANAに加えて韓国のラッパー・CAMO、Lil Cherry、LIM KIMを迎え、日韓コラボレーションで披露した。
◆Awich 動画 / 画像
Awichはこれまで、SE SO NEONのキュレーションコンサート出演や、『dingo freestyle』独占インタビュー出演、CAMO楽曲へのフィーチャリング参加など、積極的に韓国でも活動してきた。
Awichはこの後、5月5日に韓国で開催されるフェス＜HIPHOPPLAYA＞にも出演する予定だ。
■＜THE UNION TOUR2024＞
open17:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
4月28日(日) 広島CLUB QUATTRO
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
5月02日(木) Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
（問）WESS 011-614-9999
5月09日(木) Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
5月11日(土) 仙台PIT
open17:00 / start18:00
（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
5月17日(金) Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月23日(木) Zepp Haneda(TOKYO)
open18:00 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
1階スタンディング ￥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 ￥7,800 (税込・入場時別途ドリンク代) ※Zepp公演のみ
関連リンク
◆Awich オフィシャルInstagram