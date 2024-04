六甲バターが展開する「Q・B・Bベビーチーズ」シリーズに「MARVEL」パッケージが登場。

「キャプテン・アメリカ」や「アイアンマン」をはじめとしたMARVELで人気の9ヒーローデザインが展開されます!

Q・B・Bベビーチーズ「MARVEL」パッケージ

発売日:2024年5月以降順次

価格:264円

内容量:54g

商品名・キャラクター:

・QBBベビーチーズ(プレーン):キャプテン・アメリカ

・QBBベビーチーズアーモンド入り:ファルコン

・QBBベビーチーズカマンベール入り:ドクター・ストレンジ

・QBBベビーチーズクリーム入り:ブラック・ウィドウ

・QBBベビーチーズモッツァレラ:スパイダーマン

・QBBベビーチーズスモーク味:ロケット・ラクーン

・QBBベビーチーズブラックペッパー入り:ソー

・QBBおいしく健康プラスベビーチーズチーズDE鉄分:アイアンマン

・QBBおいしく健康プラスベビーチーズチーズDEカルシウム:ハルク

1972年に誕生した、個包装で便利に食べられる、六甲バターのロングセラー商品「Q・B・Bベビーチーズ」シリーズ。

”社名である六甲バターの『6』と、毎⽇『1』個は⾷べて健康に。”

そんな想いから誕生した、6⽉第1⽇曜日はQBBが提案する 「ベビーチーズの⽇」です。

「ベビーチーズの⽇」を記念して、Q・B・Bベビーチーズの「MARVEL」ヒーローパッケージが期間限定で登場!

定番のプレーンに「キャプテン・アメリカ」、カマンベール入りタイプは「ドクター・ストレンジ」など、全9種のパッケージで展開されます。

かわいいタッチで描かれたMARVELヒーローたちの姿にも注目です。

Q・B・Bベビーチーズプレゼントキャンペーン

開催期間:2024年5月1日(水) 〜11月30日(土)

対象商品:Q・B・Bベビーチーズ各種

応募方法:Q・B・Bベビーチーズを購入したレシート画像で応募ください

景品・当選人数:

・ディズニープラス プリペイドカード(スタンダード12か月券)100名

・オリジナルデザイン バイカラーサーモステンレスボトル300ml 200名

・オリジナルデザイン Tシャツ 700名

Q・B・Bベビーチーズ「MARVEL」パッケージの発売に合わせ「Q・B・Bベビーチーズプレゼントキャンペーン」を実施。

Q・B・Bベビーチーズを購入したレシート画像で応募することができます。

購入個数に応じて応募できる賞品は2種類。

5個購入で応募できるコースには「ディズニープラス」のプリペイドカードスタンダード12か月分、3個購入できるコースは、オリジナルデザインのステンレスボトルが用意されています。

さらに抽選に外れた方を対象にしたWチャンスでは、オリジナルデザインのTシャツをプレゼント!

MARVEL作品に登場するヒーローたちを描いた、個包装タイプのチーズ。

2024年5月より期間限定で順次販売が開始される、Q・B・Bベビーチーズ「MARVEL」パッケージの紹介でした☆

