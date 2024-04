ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。4月27日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(4月27日(土)付)を発表しました。

初登場! 石原さとみさん主演のドラマ「Destiny」(テレビ朝日系)主題歌。ちなみに、椎名林檎さんが同曲の初回デモを納品したのが2023年12月24日で、その日は石原さとみさんの誕生日だったそうです。初登場! 山粼賢人さん主演の映画「陰陽師0」主題歌。BUMP OF CHICKEN公式YouTubeチャンネルでは、映画の映像を使った『映画「陰陽師0」コラボレーションMusic Video』が公開されています。先週の16位から8ランクアップ↑ 同曲のミュージックビデオでは、メンバーが、学生、教師、カフェ店員、警察官、タクシー運転手など、メンバー3人で合計18役を演じています。先週の14位から7ランクアップ↑ 1月7日(日)に配信リリースされてから、もうすぐ4ヵ月が経ちますが、「Apple Music 週間ソング・ランキング」では14週連続第1位をキープしています。初登場! 4月25日(木)に世界独占配信されたNetflix映画「シティーハンター」のエンディングテーマ。本作のために、新しくレコーディングし直しました。先週3位から2ランクダウン↓ バンド結成日でもある4月28日(日)には、スペシャルワンマンライブ「Omoinotake SPECIAL LIVE 2024 “エアレンデル”」を大阪府・大阪城音楽堂で開催しました。先週の1位から3ランクダウン↓ 4月10日(水)にリリースされたベストアルバム『SCIENCE FICTION』が、Apple Musicのアルバムチャートで1位をキープしています。先週の2位から1ランクダウン↓ NHK連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌。同曲を手掛けるにあたって、毎朝聴けるような「軽やかさ」と「爽やかさ」を意識して曲作りをおこなったそうです。初登場! 劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」主題歌。映画の公開から3日間の観客動員は、シリーズナンバーワンヒットとなった劇場版「名探偵コナン 黒鉄の魚影(くろがねのサブマリン)」を超える約227万人を記録しています。そして、今週の第1位は……?先週18位から大きくランクアップ! 3・4月にかけて、初のファンコンサート「2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC」を東京都・国立代々木競技場第一体育館などで全9公演おこない、計6万5,000人を動員しました。――番組ではほかにも、ゲストパートにI Don't Like Mondays.のYUさん(Vo.)が登場。4月24日(水)にリリースされた配信シングル「New York, New York」のお話などを伺いました。

(左から)ジョージ・ウィリアムズ、YUさん、安田レイ



