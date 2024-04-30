Awich、韓国のYouTubeチャンネル『dingo freestyle』の人気企画「Killing Verse」に登場
■代表曲「Queendom」の韓国語バージョンや、「Bad Bitch 美学 Remix」をLANAと韓国のラッパー、CAMO、Lil Cherry、LIM KIMを迎えて披露！
Awichが、登録者数が218万人を超える韓国のYouTubeチャンネル『DINGO FREESTYLE』内の人気企画「KILLING VERSE」に登場した。
今回の映像では、ワンテイクで5曲を披露。まずは、自身の半生をリリックに込めた代表曲となる「Queendom」を韓国語で披露。最後は、日本でもバイラルヒットとなった女性ラッパーによる「Bad Bitch 美学 Remix」を、楽曲オリジナルメンバーのLANAに加えて、韓国の気鋭の女性ラッパー＆アーティストのCAMO、Lil Cherry、LIM KIMを迎えてパフォーマンス。国境を越えた日韓コラボレーションは必見だ。
なおAwichは、5月5日に韓国で開催されるフェス『HIPHOPPLAYA』に出演する。
Awich OFFICIAL SITE
https://awich098.com/