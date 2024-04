Aimer、ドラマ＆映画『からかい上手の高木さん』主題歌などを収録した新作EPのアーティスト写真＆ジャケットアートワーク公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回生産限定盤は、通常のCDの約4枚分の大きさの特装オリジナルパッケージ仕様!

Aimerが、6月5日にリリースする新作EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』の新アーティスト写真とジャケットアートワークを公開した。

本作TBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』主題歌、および映画『からかい上手の高木さん』主題歌「遥か」、映画『マッチング』主題歌「800」、世界的大ヒットゲーム『原神』のオンラインイベント『原神新春会2024』テーマソング「End of All」、そして、「Ref:rain」のアナザーバージョン「Ref:rain -3 nuits ver.-」の全4曲を収録。

また、「Ref:rain -3 nuits ver.-」のMVを収録したBlu-rayが付属する初回生産限定盤は、通常のCDの約4枚分の大きさの特装オリジナルパッケージ仕様となる。各CDショップ別のオリジナル特典の詳細もオフィシャルサイトで公開された。

さらに、10月から全国10都市19公演の全国ホールツアーの開催も決定した。詳細は特設ページで。

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』

ライブ情報

Aimer 全国ホールツアー(タイトル未定)

10/25(金)千葉・市川市文化会館 大ホール

10/26(土)千葉・市川市文化会館 大ホール

11/02(土)兵庫・神戸国際会館こくさいホール

11/03(日・祝)兵庫・神戸国際会館こくさいホール

11/30(土)宮城・仙台サンプラザホール

12/01(日)宮城・仙台サンプラザホール

12/06(金)愛知・愛知県芸術劇場大ホール

12/07(土)愛知・愛知県芸術劇場大ホール

12/14(土)神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

12/15(日)神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

[2025年]

01/12(日)福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

01/13(月祝)福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

01/25(土)京都・ロームシアター京都 メインホール

01/26(日)京都・ロームシアター京都 メインホール

02/01(土)高崎芸術劇場 大劇場

02/21(金)大阪・フェスティバルホール

02/22(土)大阪・フェスティバルホール

03/08(土)東京・東京ガーデンシアター

03/09(日)東京・東京ガーデンシアター

