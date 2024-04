ロシア連邦軍参謀本部情報総局(GRU)の29155部隊は、弾薬倉庫爆破や武器商人毒殺などに関係したことが報じられています。新たに、チェコ国籍を持つ夫妻によって経営されていたギリシャのホテルが29155部隊の隠れ家として使われていた実態がロシア関連の話題を扱う独立系メディア「The Insider」の調査によって明らかになりました。The Czech illegals: Husband and wife outed as GRU spies aiding bombings and poisonings across Europe

https://theins.ru/en/politics/271205GRUはロシアの情報機関で、GRUの構成員はロシア国外でスパイ活動に従事しています。GRUが活動していた痕跡は日本でも見つかっており、2012年には自衛隊の秘密情報をGRUのスパイに渡していた容疑で海上自衛官が逮捕されています。GRUの中でも、29155部隊は「ブルガリアの弾薬庫爆破」「ブルガリア人武器商人毒殺」「NATOの領土における破壊工作」といった直接的な工作活動を実行する部隊とされています。そんな29155部隊が、ギリシャ北部ハルキディキのフラマに位置するホテル「Villa Elena」を秘密の拠点として利用していたことがThe Insiderの調査によって判明しました。Villa Elenaはプールを備えた3階建ての建物で、トリップアドバイザーなどの旅行情報サイトにも宿泊施設として掲載されています。しかし、The Insiderが2021年に調査を開始して以来、Villa Elenaは一度も予約を受けつけていません。Villa Elenaはチェコ国籍を持つニコライ・シャポシニコフとエレナ・シャポシニコフ夫妻によって経営されています。しかし、シャポシニコフ夫妻もロシアのスパイであることがThe Insiderの調査によって判明しました。ニコライ・シャポシニコフは1961年にロシア北西部のヴェロドヴィンスクで軍事エンジニアの息子として誕生。その後、1983年にアゼルバイジャンの軍事学校を卒業して自動車化狙撃部隊の指揮官に任命され、1983年〜1886年にかけてアフガニスタンに派遣されました。そして、1985年には最初の妻と離婚してエレナ・シャポシニコフ(旧姓:リセツカヤ)と結婚しました。ソ連軍がアフガニスタンから撤退した後、ニコライは当時のチェコスロバキアに再配置されました。ニコライは1990年に医学的な理由で退役し、予備役としてキエフに配属されたとのこと。しかし、ソ連軍がチェコスロバキアから撤退するとニコライはチェコスロバキアの当局に出頭し、政治的亡命を申請。ニコライの亡命は1991年に正式に受理され、1992年にはエレナと子どもの亡命も受け入れられました。シャポシニコフ夫妻はチェコの独立に際して市民権を申請し、チェコの国籍を得ることに成功しました。The Insiderによると、シャポシニコフ夫妻が提出した市民権取得申請書は「ニコライが元軍人であることを隠す」「ニコライと前妻の間に子どもがいたことを隠す」「エレナがウクライナで発行されたパスポートを返納したという虚偽を記載する」といったように虚偽の情報が多く含まれていたとのこと。The Insiderは虚飾にまみれた申請書が通過した理由について「おそらく賄賂によるものだろう」と推測しています。シャポシニコフ夫妻は2009年にギリシャ北部ハルキディキの別荘を購入。その後2010年にギリシャへ移住し、別荘をホテル「Villa Elena」として経営し始めました。それ以来、Villa Elenaには29155部隊のスパイが複数回にわたって宿泊しているとのこと。例えば、2014年にブルガリアの弾薬庫が爆破された際にも、29155部隊の構成員がVilla Elenaに宿泊していたことや、シャポシニコフ夫妻と連絡を取っていたことが確認されています。