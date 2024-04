タカラトミーが展開する、着せ替え人形「リカちゃん」が17才の現役高校2年生になった「#Licca(ハッシュタグ リカ)」シリーズ。

そんな「#Licca(ハッシュタグ リカ)」から、ティーンを中心に絶大な人気を誇るアパレルショップ「WEGO」がデザインプロデュースしたドールセットが登場!

トレンドを意識したファッションを取り入れた「#Licca #WEGO リカ」とフレンドドール「#Licca #WEGO ジェニー」の2種類が販売されます。

タカラトミー「#Licca #WEGO リカ/ジェニー」

価格:各5,720円(税込)

発売日:2024年6月15日(土)

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

「#Licca」は、トレンドを意識したファッションやライフスタイルなどの憧れを体現するというコンセプトのもとシリーズが展開されています。

そんな「#Licca(ハッシュタグ リカ)」から、ティーンを中心に絶大な人気を誇るアパレルショップ「WEGO」がデザインプロデュースしたドールセットが登場。

今回の「WEGO」と「#Licca」のコラボレーションは、2022年に発売された「#Licca #WEGO」に続く第2弾です。

第2弾コラボレーションでは、「#Licca #WEGO リカ」とフレンドドール「#Licca #WEGO ジェニー」の2種類が販売されます。

「#Licca #WEGO リカ」と「#Licca #WEGO ジェニー」は、ティーンを中心に絶大な人気を誇るアパレルショップ「WEGO」がデザインプロデュースしたドールセット。

近年ブームになっているカーゴポケットが印象的なボトムスにクロップド丈のトップスを合わせ、耳付きの帽子や厚底スニーカー、ヘッドホンなど、ティーンのトレンドファッションを取り入れています。

さらに発売を記念して、2024年6月15日(土)から7月31日(水)の期間中、「WEGO 1.3.5… 原宿店」「WEGO 心斎橋店」にて展示が予定されているほか、YouTubeチャンネル「リカちゃん公式チャンネル」では、WEGOのショップスタッフの#Licca のもとに、お客さんとして#ジェニーが来店する様子を描いた動画が、2024年5月31日(金)に公開されます。

「#Licca #WEGO リカ」(ハッシュタグリカ ハッシュウィゴー リカ)

商品内容:人形(トップス、スカート、アウター、イヤリング、ゆびわ、ショーツ着用)×1、スタンド×1、プリステッカー×1、ぼうし×1、ショッパー×1、ソックス×1、クツ×1、ヘッドフォン×1、スタッフ証×1

さわやかなブルーのツイストのツーテールヘアにミニ丈のロゴ入りタンクトップ、ブルーのカーゴスカートを合わせたドール。

メッシュ素材のアウターの着脱でシルエットを変えてコーディネートを楽しめます。

猫耳ニットキャップや、ソックスに厚底スニーカーなど、トレンドの詰まったスタイルです。

WEGOのショップスタッフのスタッフ証がついています。

「#Licca #WEGO ジェニー」(ハッシュタグリカ ハッシュタグウィゴー ジェニー)

商品内容:人形(トップス、パンツ、イヤリング、ゆびわ、ショーツ着用)×1、スタンド×1、プリステッカー×1、ぼうし×1、ショッパー×1、バッグ×1、クツ×1、ヘッドフォン×1、チョーカー×1

「#Licca」シリーズのフレンドドール「#ジェニー」が新たにWEGOプロデュースのウエアを着て登場!

「ジェニー」初のピンクヘアのパーマスタイルです。

ラインストーンが光るJeNnYロゴのタイトなTシャツに、オーバーシルエットのカーゴパンツを合わせスタイルアップ。

「リカ」と一緒に撮影したプリステッカーも付属。

うさ耳ニットキャップ、厚底スニーカーなどトレンドの小物も付いています。

タカラトミーより、アパレルショップ「WEGO」がデザインプロデュースした「#Licca」のドールセットが登場。

タカラトミーの「#Licca #WEGO リカ」と「#Licca #WEGO ジェニー」は、2024年6月15日(土)より全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて発売です!

©TOMY

©WEGO

