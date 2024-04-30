用途によってコード付き・コードレスを選べる2WAY仕様!【東芝】の衣類スチーマーがAmazonセールで大特価!
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三段階の温度調整で衣類をケア!【東芝】の衣類スチーマーがAmazonセールで嬉しいお値段に!
※以下の商品情報は2024年4月28日13時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
■【TOSHIBA(東芝)】 コードレス 衣類スチーマー TAS-X5 スチームアイロン 軽量 約0.71kg スチーム量 最大約12g/分 温度調節 3段階 コンパクト 2Way コードレス かけたまま ゴールド
Amazonセール特価：8483円(12%OFF)
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■【Makita(マキタ)】コードレス掃除機(充電式クリーナー) CL100DW
Amazonセール特価：1万2827円(38%OFF)
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■【IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)】【置くだけ充電スタンド付き】 アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 掃除機 コードレス スティッククリーナー サイクロン 人気 SCD-184P-B ブラック
Amazonセール特価：1万1990円(12%OFF)
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■【HITACHI(日立)】全自動洗濯機 10kg BW-X100H V ホワイトラベンダー インバーター ビートウォッシュ 液体洗剤・柔軟剤自動投入
Amazonセール特価：9万9800円(15%OFF)
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■【IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)】【新生活応援商品】 アイリスオーヤマ 洗濯機 5kg 幅54cm 一人暮らし 部屋干し時間短縮モード 脱水30%UP 折り畳みできる蓋 上部を収納スペースに有効活用 IAW-T504
Amazonセール特価：2万7497円(8%OFF)
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■【IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)】【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ 掃除機 コードレス ハンディ ハンディクリーナー 充電スタンド付き 吸引力強化 コンパクト 車用 軽量 500g 静音 AZ-HCD-21-ダークグレー
Amazonセール特価：7630円(13%OFF)
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■【IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)】炊飯器 5.5合 一人暮らし IH式 50銘柄炊き分け 低温調理/パン・ケーキ機能搭載 カフェブラウン RC-IL50-T おしゃれ かわいい
Amazonセール特価：1万3400円(8%OFF)
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