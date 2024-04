Q-Gamesは新感覚の協力マルチプレイゲーム『All You Need is Help』をXbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch、PlayStation5、PC(Steam/Windows)向けにリリースすることを発表した。

本作は2024年秋の発売を予定しており、Xbox/PC Game Passにも対応する予定だ。また、Xbox向けインディーゲーム番組「IGN x ID@Xbox Digital Showcase」では、アナウンストレーラーが公開されている。

『All You Need is Help』アナウンストレーラー:

https://youtu.be/5BAXsD-9Egk



(※以下、プレスリリースより抜粋)

【初心者からベテランまで、助け合いが鍵の協力マルチプレイ】

直感的でシンプルな操作で、誰でもすぐにゲームを始めることができます。ステージごとに形を変える生き物たちを操りクリアを目指しましょう。生き物たちは自由に移動できますが、「回転」はできないため、パズルを解くには必ず友達の助けが必要です。協力してチャレンジをクリアし、一緒にゴールを目指します! 【面白いボイス機能でオンラインプレイを楽しもう】

手軽な操作で、生き物たちが状況に応じて様々なボイスを発します。プレイヤーはこのボイスを使って、遠くの友達とも一緒に盛り上がりながらゲームを楽しむことができます。声を通じて、距離を感じさせない新しいコミュニケーションを体験しよう! 【ローカル&オンラインの協力マルチプレイ】

ローカルでもオンラインでも、またその組み合わせでも4人プレイをサポート!競争ではなく協力が中心のこのゲームで、子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで、家族や友達と一緒に楽しい時間を過ごしましょう。シンプルな操作で、どの年代の方も手軽にお楽しみいただけます。みんなで協力すると、楽しさもひとしおです!

『All You Need is Help』はふわふわキューブの不思議な生き物たちが、たがいに押し合い協力してゴールを目指す一風変わった協力マルチゲーム。それぞれの形を活かして、時には押したり、時には一緒に座ったり。みんなで考え、ドタバタ助け合いながらパズルを解き明かしていく。困った時は”HELP!”と叫べば、きっと仲間が助けてくれるはず!集まったみんなと、力を合わせて、ゴールでぴたっと形を合わせよう。

Q-Gamesは人気シリーズ「PixelJunk」や『トゥモローチルドレン フェニックスエディション』や「スターフォックス」シリーズなどで知られる京都発スタジオだけに本作も安定のクオリティが期待できそうだ。

Q-Games - Made in Kyoto:

https://www.q-games.com/ja/

Discord(Q-Games Ltd):

https://discord.com/invite/qgDCNUwD

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)