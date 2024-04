ENHYPEN、スペシャルアルバム「MEMORABILIA」トラックリストを公開…タイトル曲は「Fatal Trouble」

ENHYPENの「DARK MOON」スペシャルアルバム「MEMORABILIA」のトラックリストが公開された。本日(30日)公開されたトラックリストによると、「MEMORABILIA」には計6曲が収録される。タイトル曲は「Fatal Trouble」だ。この曲は、愛していると信じていた相手に対する戸惑いと揺れる気持ちを歌詞に込め、「DARK MOON」シリーズの主人公キャラクターたちのストーリーが盛り込まれている。

ENHYPENのデビュー後、初のユニット曲である「Teeth」と「Lucifer」も期待を高めている。ジョンウォン、ヒスン、ソヌ、ニキが歌う「Teeth」は、少年たちの力強さとその裏側の虚しさを表現した曲だ。ジェイ、ジェイク、ソンフンがタッグを組んだ「Lucifer」は、傷ついたヴァンパイア少年たちの心を歌う。2022年と2023年に発売された「黒の月:月の祭壇」のOST(挿入歌)「One In A Billion」と「CRIMINAL LOVE」もアルバムに収録されている。怪我をしても絶えず前に進むことを誓う抱負が込められた団体曲「Scream」は、最後のトラックを飾る。5月13日に発売される「MEMORABILIA」は、ENHYPENと「DARK MOON」シリーズを貫くテーマである「運命的な愛」や「ヴァンパイアとしての悩み」などを音楽で表現したアルバムだ。ENHYPENは、今回のトラックリストに続き、5月2日のアルバムプレビューを通じて収録曲のヒントを公開する予定だ。その後、同月4〜11日にコンセプトフォト、12日にタイトル曲のミュージックビデオ予告映像を順次公開する。ENHYPENはワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN U.S.」を展開中だ。彼らは来月1日、アメリカ・ローズモントのオールステート・アリーナ(Allstate Arena)で公演を開催し、現地のファンと会う。