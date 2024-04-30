【新潟大賞典予想オッズ】ヨーホーレイクが予想1番人気
5月5日に新潟競馬場で行われる、第46回新潟大賞典(4歳上・GIII・芝2000m)に20頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは30日時点で以下のようになっている。
長期休養明けの前走・金鯱賞で3着に入ったヨーホーレイク(牡6、栗東・友道康夫厩舎)が単勝3.7倍で1番人気に推されており、昨年のセントライト記念を勝ったレーベンスティール(牡4、美浦・田中博康厩舎)、重賞初制覇を狙うキングズパレス(牡5、美浦・戸田博文厩舎)と続いている。
左から人気、馬名、予想オッズ
01 ヨーホーレイク 3.7
02 レーベンスティール 6.2
03 キングズパレス 8.1
04 デビットバローズ 8.6
05 ヤマニンサルバム 9.5
06 ノッキングポイント 9.6
07 マイネルクリソーラ 12.5
08 リフレーミング 15.4
09 セルバーグ 27.8
10 ダンディズム 36.7
11 ルージュリナージュ 37.0
12 カラテ 38.9
13 ホウオウアマゾン 40.2
14 ブレイヴロッカー 42.6
15 リューベック 61.7
16 ニシノレヴナント 70.8
17 シーズンリッチ 95.1
18 ファユエン 159.2
19 インプレス 188.6
20 ヴァンケドミンゴ 191.6