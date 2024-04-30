¥À¥¤¥ä¥Æ¥Ã¥¯¤¬¡¢ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Î¡Ö2024 ¥¬¥ì¡¼¥¸¥»¡¼¥ë¡×¤ò2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ°È÷ÉÊ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡¢º£¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤äÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò°ìµó¤ËÊü½Ð¡£¸½ÉÊ¸Â¤ê¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¡£´ü´Ö¤Ï4·î26Æü¡Á5·î10Æü10»þ¤Þ¤Ç¡£



¥»¡¼¥ëÉÊ¤Î¼ïÊÌ¤Ï¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¡¢Á´ÂÎ¸ò´¹ÍÑ¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡¢ÉôÊ¬¸ò´¹ÍÑ¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡¢¸ò´¹ÍÑ¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡¢PC¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¡£ÆÃ²ÁÈÎÇäÉÊ¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡û¥­¡¼¥Ü¡¼¥É

¡ÚÀ°È÷ÉÊ¡ÛMajestouch 2 Tenkeyless ÀÖ¼´¡¦¥Æ¥ó¥­¡¼¥ì¥¹¡¦US ASCII:10,000±ß

¡ÚÀ°È÷ÉÊ¡ÛMajestouch BLACK Tenkeyless ÀÄ¼´¡¦¥Æ¥ó¥­¡¼¥ì¥¹¡¦¤«¤Ê¤Ê¤·:10,000±ß

¡ÚÀ°È÷ÉÊ¡ÛMatias RGB Backlit Wired Aluminum keyboard for Mac - Silver ±Ñ¸ìÇÛÎó:9,000±ß

¡û¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È

ËÌ³¤Æ»»ºÅ·Á³ÌÚ FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size¡Ú¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡Û:1,800±ß

ËÌ³¤Æ»»ºÅ·Á³ÌÚ FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size¡Ú¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡Û¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉPORONÂ­¤òÍ½¤áÅ½ÉÕ:1,900±ß

ËÌ³¤Æ»»ºÅ·Á³ÌÚ FILCO Genuine Wood Wrist Rest L size¡Ú¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡Û¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉPORONÂ­¤òÍ½¤áÅ½ÉÕ:2,400±ß

¡ûÁ´ÂÎ¸ò´¹ÍÑ¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È

Majestouch MINILA-R ConvertibleÀìÍÑ66¥­¡¼ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¡¦2¿§À®·Á3¿§¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¡ÖPatch Keycap¡×¡¦Sky Gray:2,500±ß

Majestouch MINILA-R ConvertibleÀìÍÑ63¥­¡¼±Ñ¸ìÇÛÎó¡¦2¿§À®·Á3¿§¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¡ÖPatch Keycap¡×¡¦Sky Gray:2,500±ß

MajestouchÀìÍÑ104±Ñ¸ìÇÛÎó¡¦2¿§À®·¿¥«¥¹¥¿¥à¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È²«:3,500±ß

¡ûÉôÊ¬¸ò´¹ÍÑ¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È

¡ÚÄÌÈÎ¸ÂÄê¡ÛFILCO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×5¸Ä¥»¥Ã¥È:498±ß

Á°¸åº¸±¦¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×:200±ß

¡ÚÄÌÈÎ¸ÂÄê¡ÛFILCO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë­¡¡Á­¤4¿§¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È:200±ß

¡û¸ò´¹ÍÑ¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥Ã¥È

Majestouch 3¡¿Majestouch 2·óÍÑ ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º ¸ò´¹ÍÑ¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯:1,000±ß

Majestouch 3¡¿Majestouch 2·óÍÑ ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º ¸ò´¹ÍÑ¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡¦¥¹¥«¥ë¥¤¥ë¥¤:2,000±ß

Majestouch Convertible2 ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º ¸ò´¹ÍÑ¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥Ã¥É:1,280±ß

¡ûPC¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼

Perfect Grip Sheet for FILCO Majestouch Convertible2:498±ß

Cyber Snipa Padlock Small ¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¦¥¹¥Þ¥Ã¥È:1,000±ß

¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ºÎÍÑ¡ª¿Íµ¤¤Î¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¥±¡¼¥¹:1,000±ß

AC¥×¥é¥°¥­¥ã¥Ã¥× 10¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ú¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡Û:200±ß