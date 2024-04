◆中村昌也、ワタナベエンターテインメントと契約満了

【モデルプレス=2024/04/30】俳優の中村昌也(38)が30日、自身のInstagramを更新。所属事務所・ワタナベエンターテインメントと契約が満了したことを報告した。中村は「18年お世話になりました所属事務所を契約満了になり、フリーで活動する事になりました!」と38歳の誕生日である同日に報告。「18年、本当に人生の約半分近くを共に過ごし、感謝しかございません」と感謝を伝えた。

◆全文

また「大きくなってまた帰ってきてもいいですか?と聞くといいよと答えてくれる、最高の事務所です!」といい、「新しい道に進みますがこれからも変わらず中村昌也を応援して頂けたら幸いです」と呼びかけた。中村は、テレビ朝日系ドラマ「パズル」(2007)で俳優デビュー。同年、俳優集団・D-boysに加入し、2010年にD-boysとしての活動から離れた。その後も、NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」(2012)、大河ドラマ「火燃ゆ」(2015)、日本テレビ系ドラマ「偽装不倫」(2019)、映画「桜蘭高校ホスト部」(2012)、「ATARU THE FIRST LOVE&THE LAST KILL」(2013)などの作品に出演した。(modelpress編集部)ご報告です。この度、私中村昌也は18年お世話になりました所属事務所を契約満了になり、フリーで活動する事になりました!18年、本当に人生の約半分近くを共に過ごし、感謝しかございません。俳優、タレントとして成長させて頂き波乱万丈の人生を温かく見守ってくれた恩は忘れません。これからは個人として、人間としても大きくなり成長していきたいと思います!大きくなってまた帰ってきてもいいですか?と聞くといいよと答えてくれる、最高の事務所です!新しい道に進みますがこれからも変わらず中村昌也を応援して頂けたら幸いです。今日4月30日で38歳になる、このタイミングでご報告させて頂きました。これからも自分のペースで頑張っていきますので宜しくお願い致します。中村昌也【Not Sponsored 記事】