コナン・グレイ、9月に韓国で単独公演を開催！ファンとの約束を守る

ポップスターのコナン・グレイ(Conan Gray)が9月、韓国でコンサートを開催する。韓国での公演は9月6日午後8時と7日午後7時、KBSアリーナで開かれる。コナン・グレイは2022年に「Haus of Wonder」フェスティバルのヘッドライナーとして初めて韓国を訪問し、昨年2月の初単独公演まで素晴らしいステージを披露。ファンの大合唱と熱い歓声の中、エネルギッシュなパフォーマンスや積極的なファンサービスで観客の心を掴み、SNSに「アジアツアーを最高に美しく仕上げてくれてありがとう。またすぐに会いたい(thank you, seoul, for ending the superache asia tour in the most beautiful way. i can't wait to return)」とファンへの感謝の気持ちを伝えた。そして、ニューアルバムの発売後に行われるワールドツアー「Found Heaven On Tour」のアジアスケジュールを確定し、約1年6ヶ月ぶりに再び韓国のファンに会う予定だ。

チケットは、5月8日午後12時からINTERPARK TICKETで独占販売される。これに先立ち、LIVE NATION KOREAのホームページ会員は、5月7日午後12時から午後2時59分までホームページを通じて事前予約が可能。VIP特典のラミネート及びVIP限定MD提供、会場優先入場及びMDの優先購入特典などが含まれたツアープレミアムパッケージと、公演前のアーティストQ&Aセッション参加が追加されたQ&A VIPパッケージが別途販売される。